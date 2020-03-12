11 марта ушёл из жизни Михаил Беломлинский, иллюстратор детских книг и изданий. О его смерти у себя в фейсбуке сообщила дочь художника — писательница Юлия Беломлинская.

Михаил Беломлинский окончил Ленинградский Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина (1960). С 1971 г. был главным художником журнала «Костёр». В 1989 г. эмигрировал в США, где работал арт-директором газеты «Новое русское слово».

Больше всего Беломлинский известен по иллюстрациям к российскому изданию «Хоббита» Толкина в переводе Н. Рахмановой (1976), где изобразил Бильбо Бэггинса, похожего на актёра Евгения Леонова. Кроме того, Беломлинский в разные годы иллюстрировал и другие подростковые книги: Марк Твен «Янки при дворе короля Артура», Дж. Даррелл «Говорящий свёрток», «Дон Кихот», Житков Б. С. «Что бывало» и другие. Одной из последних крупных работ художника стали рисунки к 13 книгам Лемони Сникета из серии «33 несчастья» для питерского издательства «Азбука».