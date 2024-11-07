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В Warner Bros. назвали сборы сиквела «Джокера» разочарованием
Андрей Квасков
7 ноября 20:46
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Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав признал кассовый провал фильма «Джокер: Безумие на двоих».

По его словам, результаты ленты с Хоакином Фениксом и Леди Гагой стали «разочаровывающими», а компании будет работать над улучшением финансового положения.

Мировые сборы «Джокера» составили 204 миллиона долларов при производственном бюджете в 200 миллионов долларов. Лента также получила разгромные оценки как от критиков, так и от зрителей.

Сейчас картина доступна на цифровых площадках.

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Андрей Квасков
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