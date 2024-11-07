В Warner Bros. назвали сборы сиквела «Джокера» разочарованием

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав признал кассовый провал фильма «Джокер: Безумие на двоих».
По его словам, результаты ленты с Хоакином Фениксом и Леди Гагой стали «разочаровывающими», а компании будет работать над улучшением финансового положения.
Мировые сборы «Джокера»
составили 204 миллиона долларов при производственном бюджете в 200 миллионов долларов. Лента также получила
разгромные оценки как от критиков, так и от зрителей.
Сейчас картина доступна на цифровых площадках.