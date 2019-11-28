В Токио прошло необычное выступление в рамках традиционного японского театра кабуки. Такая постановка представляет собой смесь драматического выступления, танцев, пения и музыки — с применением сложного грима и костюмов. Обычно авторы ставят пьесы по мотивам исторических событий, например, феодальных распрей.

Но на этот раз авторы заменили персонажей и декорации средневековой Японии на сюжет и героев двух новых эпизодов «Звёздных войн» — «Пробуждения Силы» и «Последних джедаев». И вот что получилось:

Выступление прошло прямо перед 50 победителями онлайн-лотереи. Роль Кайло Рена исполнил один из самых известных японских актёров театра, кино и телевидения Ичикава Ебизо XI. Конкретное место выступления организаторы держали в тайне.

Вот несколько кадров:

Как пишет The Guardian, идея такой постановки накануне выхода девятого эпизода в том, чтобы открыть японскую театральную традицию кабуки более широкой аудитории. Через десять дней после этого выступления артисты собираются дать подобную адаптацию мультфильма «Навсикая из Долины ветров» Миядзаки.

Здесь самое время вспомнить, что «Звёздные войны» вдохновлялись в том числе классикой японских фильмов:

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