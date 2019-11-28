Предыстория «Скайуокера: Восход» в книгах и комиксе

Совсем немного остаётся до выхода девятого эпизода «Звёздных войн». Перед премьерой компания Disney запустила издательскую программу из всевозможных сопроводительных книг и комиксов, чтобы подогреть зрительский интерес, — Journey to Star Wars: The Rise of Skywalker. С точки зрения развития сюжета главными релизами этой линейки стали роман Resistance Reborn и мини-серия комиксов Star Wars: Allegiance. Рассказываем, что они привнесли в историю саги.

Куда отправилась Лея

Роман Resistance Reborn вышел из-под пера Ребекки Роанхорс, которая прежде над далёкой галактикой не работала, да и вообще написала до этого всего одну книгу. Впрочем, та принесла Ребекке премию имени Джона Кэмпбелла, которая вручается лучшим новым фантастам.

События Resistance Reborn начинаются практически сразу же после завершения «Последних джедаев». От Сопротивления остался только небольшой отряд, который легко умещается на борту «Сокола». Первым делом Лее со товарищи нужно найти, где перевести дыхание, и попытаться установить контакт с союзниками — теми самыми, помощи от которых Сопротивление так и не дождалось в восьмом эпизоде.

Временное пристанище герои находят на планете Рилот, родине тви’леков. Правда, здесь членов Сопротивления привечает не официальное правительство, а Йендор, бывший пилот-повстанец, а затем посол и дипломат. Он впервые появился на страницах романа «Потерянные звёзды», а затем сыграл заметную роль в книге «Голос крови».

Будучи новичком в далёкой галактике, Роанхорс проделала внушительную «домашнюю работу», и роман наполнен отсылками к другим произведениям по «Звёздным войнам» — не только фильмам, но и книгам, играм и комиксам. Например, генерал Карлист Риекан присоединяется к Сопротивлению благодаря помощи Зэй Версио — дочери главной героини Star Wars Battlefront II, которая сама становилась игровым персонажем в дополнении «Возрождение». А одними из главных героев романа Resistance Reborn становятся члены «Чёрной эскадрильи», с чьими приключениями поклонников знакомила серия комиксов Star Wars: Poe Dameron.

Как Ведж Антиллес не хотел вступать в Сопротивление

Если отыскать пристанище Сопротивлению удаётся относительно легко, то пополнить свои ряды оказывается куда сложнее. В начале романа мы видим, как планета Иккрукк, которой «Чёрная эскадрилья» только что помогла отразить вторжение Первого Ордена (это показано как раз в серии Star Wars: Poe Dameron), отказывается вступать в конфликт. Помочь припасами готовы, но и только.

Впрочем, что удивляться такой реакции, если даже бывшие повстанцы и друзья Леи не горят желанием вновь браться за оружие! Когда пилот Теммин Уэксли прилетает с просьбой о помощи к своей матери, бывшему пилоту Альянса, и отчиму, Веджу Антиллесу, то не находит в них ни малейшего энтузиазма. Герои Восстания прямо говорят Теммину, что их дело сторона, до их планеты Первый Орден вряд ли скоро доберётся, да и вообще, на войне и убить могут. Не очень похоже на знакомого нам Веджа, но вполне в духе нового канона «Звёздных войн», где над галактикой нависла очередная угроза, а Люк и Хан предпочли сделать вид, что их это не касается.

В итоге Ведж с супругой всё-таки примыкают к Сопротивлению — после того, как у них буквально на заднем дворе появляются войска Первого Ордена. Впрочем, уже после первой миссии, описанной на страницах романа, Ведж и его жена решают, что на передовой им больше не место и стоит сосредоточиться на вербовке и подготовке новых рекрутов.

Попытка По Дэмерона завербовать в ряды Сопротивления Маз Канату и вовсе заканчивается ничем. Она заявляет, что повидала на своём веку немало угроз вроде Первого Ордена и, хотя бороться с Тьмой, конечно, нужно, это не её дело. В целом позиция Маз неплохо отражает ситуацию в далёкой галактике, показанную на страницах романа. Первый Орден уверенно распространяет свою власть на один мир за другим, наращивая мощь своего флота. И вроде бы хватает тех, кого такое положение вещей не радует… Но желающих вступить в открытое противостояние с Первым Орденом находится немного.

Что же случилось с потенциальными союзниками Сопротивления? Роман даёт ответ на этот вопрос — по крайней мере, частичный. Первый Орден начал охоту на всех, кого подозревает в симпатиях к делу генерала Леи, так что одни уже угодили в застенки, а другим пришлось пуститься в бега и скрываться. Магистральный сюжет посвящён миссии Сопротивления на Кореллии, где на незаконном аукционе выставлен список личностей, которых Первый Орден посчитал угрозой для себя. Для пущего удобства героев некоторые заключённые томятся на этой же планете. Так что сопротивленцам удаётся разом и добыть список, и освободить пленников, в том числе старого друга Леи — сенатора Рэнсольма Кастерфо.

Развитие По, Леи и Финна

Из основных персонажей фильмов наибольшего внимания в романе удостоился По Дэмерон. Он не просто стал ключевым участником миссии на Кореллии — Роанхорс фокусирует внимание на его эволюции. Лихого пилота очень гнетёт та роль, которую он сыграл во время отступления с Ди’Куара. Дэмерон полон решимости не просто искупить свою вину, но и стать более вдумчивым и осмотрительным лидером — таким, в каком нуждается Сопротивление.

Лея же ещё не полностью оправилась от полученных ран и, кажется, полна печали — например, в разговоре с Рей она сомневается, что Бен может вернуться к Свету. В то же время Лея полна решимости продолжать борьбу, пусть даже на скорую победу рассчитывать не приходится. В финале романа она вместе с По провозглашает новую тактику Сопротивления: рассеяться по галактике, чтобы отыскать и освободить старых союзников, обзавестись новыми, наносить Первому Ордену многочисленные жалящие уколы и разжигать пламя борьбы везде, где тлеет его искра.

Что до остальных персонажей фильмов, им в романе отводится скромная роль. Рей или Финн проявляют себя лишь в нескольких боевых сценах. Впрочем, из книги мы узнаём, что их отношения сейчас чисто дружеские. Остаться просто друзьями Финн решил и с Роуз.

Миссия на Мон-Каламари

Мини-серия из четырёх комиксов Star Wars: Allegiance рассказывает в первую очередь о путешествии Леи на планету Мон-Каламари в надежде получить поддержку от её правительства. Среди местных у Сопротивления действительно есть надёжные друзья — прежде всего сын адмирала Акбара, который явно удался в родителя. Однако среди советников старого и больного короля Мон-Каламари есть и те, кто ратует за сохранение нейтралитета. Они не подозревают, что такая позиция отнюдь не гарантирует безопасности.

Так, на Фондоре, славящимся своими верфями, Кайло Рен лично казнит одного из лидеров планеты просто за то, что Сопротивление связывалось с ним и просило о поддержке, хоть и не получило её. Кайло утверждает, что ошибкой Империи была её чрезмерная снисходительность, и сам не собирается её проявлять.

Убедиться, что слова нового Верховного лидера не расходятся с делом, приходится и жителям Мон-Каламари. Следующей мишенью Первого Ордена становится именно эта планета, после чего король всё-таки предоставляет в распоряжение Сопротивления свой флот. Тому удаётся прорвать блокаду и покинуть родную систему, а генерал Хакс в конце серии собирается жестоко покарать жителей планеты.

Вторая сюжетная линия посвящена совместным приключениям По Дэмерона и Финна. Они отправляются на старую республиканскую базу за припасами, но натыкаются на охотников за головами: за поимку знаменитых членов Сопротивления назначена награда. Эта линия, впрочем, просто добавляет в серию экшена, не привнося каких-то важных штрихов в истории персонажей.

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В романе и комиксе, которые служат прологом к грядущему девятому эпизоду, не происходит по-настоящему знаковых для далёкой галактики событий и не даётся ответов на многочисленные фанатские вопросы. Здесь просто показано, как Сопротивление постепенно восстанавливает силы и готовится к решающему противостоянию с Первым Орденом.