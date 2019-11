Предыстория «Скайуокера: Восход» в книгах и комиксе

Совсем немного остаётся до выхода девятого эпизода «Звёздных войн». Перед премьерой компания Disney запустила издательскую программу из всевозможных сопроводительных книг и комиксов, чтобы подогреть зрительский интерес, — Journey to Star Wars: The Rise of Skywalker. С точки зрения развития сюжета главными релизами этой линейки стали роман Resistance Reborn и мини-серия комиксов Star Wars: Allegiance. Рассказываем, что они привнесли в историю саги.