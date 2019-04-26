В Японии вышло полнометражное аниме Birthday Wonderland — над ним работал иллюстратор Илья Кувшинов

Сегодня, 26 апреля, в японский прокат выходит полнометражный фэнтезийный аниме-фильм Birthday Wonderland («День рождения в Стране чудес»). Его режиссер выступил Кэйити Хара (Miss Hokusai, Colorful), а одним из главных дизайнеров — российский художник-иллюстратор Илья Кувшинов. Он разработал дизайн героев, выступил концепт-художников некоторых локаций и даже срежиссировал ряд сцен.

Мультфильм основан на детской фэнтезийной книжке «Таинственное путешествие из подвала» писательницы Сатико Кашивабы. Вот как озвучит официальный синопсис:

Акане — молодая стеснительная девушка, которая страдает от неуверенности в себе. За день до Дня рождения она приходит в антикварную лавку тёти, чтобы выбрать себе подарок. Но внезапно из подвала дома появляется очень загадочный человек, который зовёт себя Гиппократом Алхимиком. Он говорит, что прибыл из иного мира, который находится в большой опасности. Он верит, что Акане — богиня зелёного ветра, способная спасти их мир.

Обычно полнометражный аниме-мультфильмы выходят на Blu-ray спустя несколько месяцев после проката. Неизвестно, будут ли Birthday Wonderland показывать в России.