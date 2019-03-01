В японском городе Киото расположен традиционный храм, который стоит там уже более 400 лет. В феврале священники храма решили показать местным жителям и гостям города новый взгляд на учения Будды — при помощи робота-божества

Знакомьтесь, это гиноид Каннон — роботизированное воплощение одноимённой богини милосердии из японской мифологии. Первые уроки она провела в конце февраля, а уже с марта начнёт читать проповеди для всех желающих.

Её разработка обошлась в 915 тысяч долларов. Это совместный проект буддийского храма и профессора интеллектуальной робототехники Университета Осаки Хироши Ишигуро. Представители храма попросили у профессора спроектировать гуманоидного робота, который мог бы говорить на тему учений Будды так, чтобы прихожане легко его понимали и тем самым обретали душевное спокойствие.

С появлением буддийских образов религия начала быстро распространяться по всему миру. Мы надеемся, что гиноид Каннон сможет донести буддийские учения до сердец людей. Мы хотим, чтобы люди приходили в храм, смотрели на робота и задумывались о сути буддизма. священник Теншо Гото

В соответствии с учением, Каннон способна превращать своё тело во что угодно, чтобы помогать людям. И по задумке буддийского храма, сейчас она приняла механическую форму.

Рост робота составляет почти два метра, а весит он около 76 килограмм. У него двигаются торс, руки и голова. Силиконовой кожей «под человека» покрыто не всё тело — лишь руки, лицо и плечи. В остальном гиноид полностью механическая, включая верхнюю часть головы. Видеокамера у неё установлена в левом глазу.

Робот запрограммирован читать Сутру сердца на японском, китайском и английском.