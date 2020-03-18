Издательство Vault Comics, специализирующееся на фантастических, фэнтезийных и хоррор-жанрах, готовит серию комиксов по миру настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade.

Над ним работают Тим Сили, Тини Ховард, Блейк Ховард и Девмалия Праманик, обложки рисует Аарон Кэмпбелл. В основу лягут две сюжетные линии: жизнь о курьере Камарильи в Миннеаполисе и расследование убийства во фракции Анархов. Связь эти двух историй может раскрыть тайны, ставящие под угрозу всё сообщество вампиров.

Каждый выпуск будет включать в себя материалы, которые позволят адаптировать историю под правила пятой редакции Vampire: The Masquerade.

Первый номер выйдет в июле.

По вселенной скоро выйдет Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Первоначально релиз был намечен на 21 марта, но в итоге его перенесли. Разработчики обещают, что игра увидит свет когда-то в 2020-м, на PC, PS4 и Xbox One.

Vault Comics выпустит комикс по Vampire: The Masquerade 1 Vault Comics выпустит комикс по Vampire: The Masquerade 2 Vault Comics выпустит комикс по Vampire: The Masquerade 3 Vault Comics выпустит комикс по Vampire: The Masquerade 4

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