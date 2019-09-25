Компания Modiphius объявила, что пятая редакция настольной ролевой игры Vampire: the Masquerade выйдет ещё на нескольких языках — в том числе и на русском.

Издавать игру у нас будет «Студия 101», которая готовит локализацию VtM v20 — юбилейного издания игры про вампиров классического Мира Тьмы. В 2018-м издательство запустило краудфандинг, где собрало на эту версию правил почти 2,5 миллиона рублей (с учётом второго дыхания). Материалы обещают начать рассылать в октябре 2019-го. Когда издательство запустит предзаказ пятой редакции — и будет ли он вообще — пока неизвестно. Сама «Студия 101» подтвердила новость в сообществе по Миру Тьмы.

Vampire: the Masquerade v5 вышла в 2018 году. В ней авторы значительно обновили основной сюжет — до 2018 года, — изменили расстановку фракций и переработали систему правил. Именно на основе v5 разрабатывается грядущая Vampire: the Masquerade — Bloodlines 2, которая выходит в 2020 году.

В России v5 известна в связи со скандалом вокруг одного из дополнений, в котором авторы связали Чечню с кланом ассамитов — безжалостных убийц с Востока. В книге рассказывалось, что республикой якобы тайно правит криминальная вампирская организация «Абрек» (Abrek), которая за много лет «раскинула щупальца по Ближнему Востоку, России и Европе» и породила террористическую группировку «Исламское государство» (запрещено в России). Из-за скандала Paradox расформировали White Wolf, а саму книгу отозвали из печати, чтобы переработать материал. С тех пор за «Мир Тьмы» стали отвечать Modiphius.

Подробнее об этой истории мы рассказывали в отдельном материале.