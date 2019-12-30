Наши коллеги из Hobby World подготовили получасовое видео, в котором подводят настольные итоги уходящего года. В нём бессменный ведущий Семён Пыхтеев рассказывает о тридцати настольных и шести значимых ролевых играх — от разных издательств.

Кроме того, в ролике рассказали о нескольких варгеймах и ККИ, а также осветили артбук «Город Врат». Но самое главное — это большой розыгрыш с поздравлениями. Издательства скинулись настолками в большой призовой фонд и 9-го января подведут итоги. Чтобы поучаствовать, нужно написать поздравление в комментариях к ролику на YouTube.