Врата — пронизанный волшебством исполинский город-государство, где обитают представители самых удивительных народов, от птицеподобных авари до рыболюдов сэлоран. Много лет жители Врат постигали колдовское искусство и множили славу этого удивительного места. Но десять лет назад к власти пришла жестокая Инквизиция, которая задалась целью избавить город от вольнодумцев и установить контроль над волшебством. Самым могущественным чародеям Врат пришлось либо подчиниться, либо оказаться на эшафоте, либо отправиться в подполье к Сопротивлению. Таков сюрреалистичный мир художника Шона Эндрю Мюррея, который уже пятнадцать лет развивает свой проект.

Gateway: The Book of Wizards Жанр: артбук, иллюстрированный путеводитель

Издательство: «Студия 101», 2019

128 стр., 1000 экз

Шон Эндрю Мюррей — иллюстратор и концепт-художник, на дивные арты которого вы наверняка натыкались в Сети. В России он не столь популярен, как, скажем, Саймон Столенхаг, Якуб Розальски или Роман Папсуев. Однако Мюррея, как и перечисленных художников, отличает страсть не только к придумыванию удивительных образов, но и к созданию мира на их основе.

Мюррей работал над концептами для видеоигр (The Lord of the Rings Online, Ultima Online, Kingdoms of Amalur: Reckoning), сотрудничал с такими компаниями, как Wizards of the Coast, Fantasy Flight Games, киностудии Legendary Pictures и Meridian Entertainment и, например, LEGO. Он успел сдружиться с Гильермо Дель Торо, которому рисовал иллюстрации к книге «Охотники на троллей». Но нас интересует его личный проект Gateway («Город Врат») — им Мюррей занимается в свободное время на протяжении последних пятнадцати лет.

На русском языке «Город Врат» издаёт «Студия 101» — краудфандинговый проект будет идти до 1 августа, поддержать можно здесь.

Первоначально эта вселенная существовала в виде скетчей и нескольких иллюстраций на сайте автора. Собрать хотя бы часть работ воедино художник решил в 2012 году, когда вышел на Кикстартер c тематическим артбуком-путеводителем The Book of Wizards («Книга волшебников»). В книгу вошли не только рисунки, но и связанные с ними сюжеты, которые рассказывают об обитателях Города Врат, его истории и назревающем конфликте. И хотя на первый взгляд художественные тексты кажутся лишь сопутствующим материалом, на самом деле это подробные и разнообразные рассказы, которые наверняка понравятся поклонникам настольных ролевых игр и любителям фантастических миров.

В двух словах, «Город Врат» Мюррея — это сюрреалистичный фэнтезийный сеттинг, где описывается история невообразимо огромного города-государства. Когда-то его земли принадлежали разным независимым городам, но позднее объединились под флагом Врат. Сам художник кратко характеризует свою вселенную так:

Немного стимпанка, толика волшебных сказок и щедрая порция старого доброго фэнтези — вот главные составляющие вселенной «Врат». Это необъятный и удивительный город, ставший центром мира.

Врата населяют причудливые народы. Забудьте про привычных эльфов-гномов-орков — встречайте птицеподобных авари, рыболюдов сэлоран, ожившие деревья, котов-удильщиков, шипастых краснокожих вампиров и прочих разношёрстных и разночешуйчатых созданий. Даже обычные люди нарисованы максимально вычурно. Добавьте к этому богатый список волшебных искусств вроде магии воды, некромантии, рунических заклинаний (рунические камни в сетинге Врат играют роль магических батареек), люминомантии, мастеровых големов и даже палеомантии наряду с трансмогрификацией — и вы получите примерное представление о том, чем обитатели города любят заниматься в свободное время.

«Книга волшебников» посвящена примерно сорока выдающимся заклинателям, которые оставили свой след в истории Города Врат. Одни чародеи создавали собственные школы магии, другие защищали границы, третьи занимались дипломатией — но все они оказались в опале. Десять лет назад нынешний правитель города Канцлер учредил Инквизицию и открыл охоту на всех незарегистрированных волшебников. Колдунов обязали или принять официальные рунические камни (они существенно подавляют магические силы чародеев), или отправиться на плаху. Многим пришлось уйти в подполье, а у некоторых хватило духу организовать Сопротивление.

Не все из этих иллюстраций вошли в артбук — их можно найти на сайте художника

«Книга волшебников» поделена на пять глав, каждая из которых посвящена той или иной группе заклинателей. Первая глава — «Вольные чародеи» — повествует о четырнадцати волшебниках, которые так или иначе проявили себя в борьбе с Канцлером.

Вторая глава — «Магические ордена» — представляет тринадцать организаций колдунов. В их число входят как настоящие волшебные ордена, так и экипаж гоночного поезда!

В третьей главе — «Гадатели и оракулы» — показаны ещё семеро чародеев, которые специализируются на предсказаниях.

Четвёртая глава — «Хранители знания» — рассказывает про восьмерых наставников, способных обучать самым редким магическим искусствам.

Пятая глава — она же «Приложение А: Краткая история Врат» — посвящена ключевым событиям города вроде Объединения, Восхождения Канцлера и основания Инквизиции. Здесь же представлена карта города.

Незримая война с Канцлером — центральный конфликт, на фоне которого разворачиваются почти все истории из «Книги волшебников». В основном это личные и, что важно, самостоятельные рассказы, которые раскрывают те или иные детали о мире и концентрируются на развитии героев.

Эти рассказы различаются по тону. Некоторые из них — авантюрные истории про удачливых амбициозных хитрецов, например, про оборотня Селвина Ван-дер-Вика, который попытался выкрасть из библиотеки Омнилибрариума одну из самых известных и редких книг — всё для того, чтобы искупаться в лучах славы.

Другие истории получились скорее трагикомичными — как рассказ о Монахах Новой свободы, отчасти напоминающий произведения Терри Пратчетта. Этот орден вольнодумцев был основан изворотливым Корнелиусом Раем, сыном опального торговца алкоголем. Корнелиус шутки ради организовал Церковь Новой свободы, которая поклонялась некому божеству и заодно варила пиво — неотъемлемый атрибут своих «священнодействий». Когда к власти пришёл Канцлер, он потребовал от монахов предоставить доказательства существования их бога, и Корнелиус действительно его призвал… вот только облик божества разительно отличался от того, к которому привыкли прихожане. Да и размеры «бога» оказались настолько внушительными, что он разрушил храм-пивоварню.

Структура «от частного к общему» позволила автору не вываливать на читателя сразу весь свой сеттинг, а подавать небольшими самодостаточным порциями. Общая мифология понемногу раскрывается в каждой истории. Правда, иногда книге не хватает перекрёстных ссылок — допустим, в заметке упоминается акт АрМаДА, но подробности о нём мы узнаем лишь спустя пару десятков страниц. Отчасти этот изъян исправляет финальное приложение, в котором все ключевые события Города Врат расставлены по хронологии.

К недостаткам можно отнести и то, что рассказы порой слишком сильно различаются по интонации: одни могут быть очень серьёзными, а другие — чересчур абсурдными. Зато почти каждая история удивляет либо проработанной небанальной концепцией (помешанная на зеркалах волшебница, амбар-предсказатель и даже своя версия «Моби Дика»), либо нетривиальной развязкой.