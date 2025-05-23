Роберт Джордан, Брендон Сандерсон «Память света». Последняя битва

Начав работать над завершением «Колеса времени», Брендон Сандерсон привнёс в цикл то, чего серьёзно недоставало последним книгам самого Роберта Джордана. При внушительных объёмах происходило в них сравнительно немного, и сюжет двигался к долгожданной Последней битве очень неторопливо. Сандерсон же, хотя и достаточно успешно воспроизвёл основательную манеру повествования Джордана, значительно повысил концентрацию значимых событий и сцен, взяв уверенный курс на финал истории. Но всё же ему потребовалось два весьма внушительных по объёму тома, чтобы подвести все сюжетные линии к началу сражения, которое должно определить, сумеет ли Тёмный вырваться на свободу и переделать мир по своему усмотрению.









И вот на страницах «Памяти света» мы наконец стали свидетелями Последней битвы, и она занимает львиную долю объёма книги, что делает её весьма насыщенной экшеном — пожалуй, более богатой на него, чем любой из предыдущих романов цикла. Причём будет он здесь самым разнообразным. И по традиции заключительных томов эпических саг не обойдётся без масштабных столкновений огромных армий, которые будут параллельно происходить сразу в нескольких регионах мира. И тут Сандерсону удаётся не только здорово показать сами боевые действия, но и достаточно убедительно продемонстрировать, как существование мощной магии может влиять на войну. Что дело не ограничится только применением мощных заклятий непосредственно на полях сражений, но и значительно повлияет на логистику и тактику.





Не обойдётся без смертельных поединков между героями цикла и приспешниками Тёмного. В одних в дело пойдёт Единая Сила, в других всё решится старыми добрыми клинками, а кое-где важнейшие для исхода Последней битвы противостояния случатся на просторах Мира Снов. В общем, будет много разнообразных боевых действий, причём выписанных очень здорово — Сандерсон в этом мастер.





Наконец, особняком стоит судьбоносная встреча Возрождённого Дракона и Тёмного, в которой непосредственно решится судьба мироздания. Не раскрывая детали этой весьма своеобразной дуэли, можно сказать, что её исход решит не воинское или магическое мастерство — это будет борьба характеров.





Столкновение получилось очень интересным и нетривиальным. И символично, что в цикле, где писатель уделял очень большое внимание внутреннему миру и развитию характеров персонажей, исход столкновения героя и антагониста определяется прежде всего тем, какой личностью стал протагонист саги.



