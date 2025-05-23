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#рецензии на книги#Роберт Джордан#Брендон Сандерсон#эпическое фэнтези

Роберт Джордан, Брендон Сандерсон «Память света». Последняя битва

Дмитрий Злотницкий
23 мая 10:00
2098
3 минуты на чтение
Наступило время для Последней битвы, о которой предупреждали пророчества. Она развернётся на множестве полей сражений и даже за пределами материального мира. И когда сойдутся в бою армии последователей Возрождённого Дракона и прислужников мрака, сам Ранд ал’Тор вступит в поединок с Тёмным, и от этого противостояния будет зависеть судьба мироздания.

О предыдущем томе

Роберт Джордан, Брендон Сандерсон «Башни Полуночи». На пороге Последней битвы

Дмитрий Злотницкий

26.08.2024

6306

Фэнтезийная эпопея накануне финала
Robert Jordan, Brandon Sanderson
A Memory of Light
Роман
Жанр: эпическое фэнтези
Выход оригинала: 2013
Художник: Майкл Уэлан
Переводчик: А. Полошак, Т. Велимеев
Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2025
Серия: «Звёзды новой фэнтези»
Возрастной рейтинг: 16+
1056 с., 10 000 экз.
«Колесо времени», часть 14
Похоже на:
Тэд Уильямс, цикл «Светлый Ард»
Брент Уикс, цикл «Светоносец»
Начав работать над завершением «Колеса времени», Брендон Сандерсон привнёс в цикл то, чего серьёзно недоставало последним книгам самого Роберта Джордана. При внушительных объёмах происходило в них сравнительно немного, и сюжет двигался к долгожданной Последней битве очень неторопливо. Сандерсон же, хотя и достаточно успешно воспроизвёл основательную манеру повествования Джордана, значительно повысил концентрацию значимых событий и сцен, взяв уверенный курс на финал истории. Но всё же ему потребовалось два весьма внушительных по объёму тома, чтобы подвести все сюжетные линии к началу сражения, которое должно определить, сумеет ли Тёмный вырваться на свободу и переделать мир по своему усмотрению.

И вот на страницах «Памяти света» мы наконец стали свидетелями Последней битвы, и она занимает львиную долю объёма книги, что делает её весьма насыщенной экшеном — пожалуй, более богатой на него, чем любой из предыдущих романов цикла. Причём будет он здесь самым разнообразным. И по традиции заключительных томов эпических саг не обойдётся без масштабных столкновений огромных армий, которые будут параллельно происходить сразу в нескольких регионах мира. И тут Сандерсону удаётся не только здорово показать сами боевые действия, но и достаточно убедительно продемонстрировать, как существование мощной магии может влиять на войну. Что дело не ограничится только применением мощных заклятий непосредственно на полях сражений, но и значительно повлияет на логистику и тактику.

Не обойдётся без смертельных поединков между героями цикла и приспешниками Тёмного. В одних в дело пойдёт Единая Сила, в других всё решится старыми добрыми клинками, а кое-где важнейшие для исхода Последней битвы противостояния случатся на просторах Мира Снов. В общем, будет много разнообразных боевых действий, причём выписанных очень здорово — Сандерсон в этом мастер.

Наконец, особняком стоит судьбоносная встреча Возрождённого Дракона и Тёмного, в которой непосредственно решится судьба мироздания. Не раскрывая детали этой весьма своеобразной дуэли, можно сказать, что её исход решит не воинское или магическое мастерство — это будет борьба характеров.

Столкновение получилось очень интересным и нетривиальным. И символично, что в цикле, где писатель уделял очень большое внимание внутреннему миру и развитию характеров персонажей, исход столкновения героя и антагониста определяется прежде всего тем, какой личностью стал протагонист саги.

С окончанием Последней битвы, по сути, завершается и цикл. Мы знаем, как изменился мир, кто погиб — а без жертв среди центральных персонажей, конечно, не обошлось — и кто выжил. Но вот в дальнейшие судьбы героев и государств Джордан, а именно он должен был заранее распланировать финал, решил не углубляться. Возможно, тех, кто любит завершения историй в духе «Властелина колец» с весьма подробным рассказом о том, что происходило после решающей битвы, такой подход может слегка разочаровать. Но рискнём предположить, что большинство поклонников «Колеса времени» останутся довольны «Памятью света», ведь и магистральный конфликт, и личные истории всех главных персонажей получили сильные и красивые развязки.
Итог: один из величайших циклов эпического фэнтези наконец полностью вышел на русском языке. Конечно, жаль, что создатель цикла не успел завершить его сам, но Сандерсон стал достойным преемником и удачно реализовал задумки Роберта Джордана.

Подтверждённая теория

Демандред заблокировал атаку Лана, но дышал уже с хрипом.

 — Ты кто? — снова прошептал Отрекшийся. — В эту эпоху никто не обладает подобным мастерством. Асмодиан? Нет-нет... Он не выказал бы такого мастерства. Льюс Тэрин? Не ты ли скрываешься за этим лицом? 

— Я просто человек, — тихо ответил Лан. — И всегда был просто человеком.

Роберт Джордан, Брендон Сандерсон «Память света»

9

оценка

Стоит ли читать?

Поклонники точно не пройдут мимо финала, а если вы откладывали «Колесо времени» из-за отсутствия заключительных книг на русском, то сейчас настало время взяться за чтение цикла.

Удачно

  • эпический размах
  • событийность и динамичность
  • обилие и разнообразие боевых сцен
  • противостояние Ранда и Тёмного

Неудачно

  • нет рассказа об изменениях мира после битвы

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Дмитрий Злотницкий

Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.

#рецензии на книги#Роберт Джордан#Брендон Сандерсон#эпическое фэнтези
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