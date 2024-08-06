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#главное#рецензии на книги#Брендон Сандерсон#Роберт Джордан#эпическое фэнтези
Роберт Джордан, Брендон Сандерсон «Башни Полуночи». На пороге Последней битвы
Дмитрий Злотницкий
26 августа 10:00
802
3 минуты на чтение
Возрождённый Дракон, Ранд ал’Тор, принял смелое и рискованное решение, которое навсегда изменит мир и положит начало долгожданной Последней битве. Но пока та ещё не разгорелась, у друзей Ранда, Перрина и Мэта, которые тоже прошли через суровые испытания, закалились и возмужали, остаётся ещё немного времени, чтобы завершить собственные дела. Те, от которых может зависеть исход пресловутой Последней битвы.
Robert Jordan, Brandon Sanderson

Towers of Midnight
Роман
Жанр: эпическое фэнтези
Выход оригинала: 2010
Переводчик: А. Полошак
Издательство: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2024
Серия: «Звёзды новой фэнтези»
Возрастной рейтинг: 16+
960 с., 10 000 экз.
«Колесо времени», часть 13
Похоже на:
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Брент Уикс, цикл «Светоносец»
Когда Брендон Сандерсон согласился закончить «Колесо времени» вместо скончавшегося в 2007-м Роберта Джордана, ему пришлось работать с циклом, который вроде бы и приближался к завершению, но в то же время имел, кроме магистрального конфликта, ещё и изрядное количество незавершённых второстепенных сюжетных линий. Пожалуй, можно сказать, что два из своих трёх романов, которые стали финалом цикла, Сандерсон посвятил именно разрешению этих относительно локальных — по сравнению с битвой, которая должна определить судьбу всего мира, — конфликтов.

На страницах «Грядущей бури» писатель сфокусировался на Эгвейн, которая утвердилась в качестве главы Айз Седай и всеми силами старалась консолидировать вокруг себя силы ордена, и Ранде, в чьих эпизодах наиболее важны не столько его поступки, сколько эволюция героя. Пусть Возрождённый Дракон стал очень силён, но исход его противостояния с Тёмным зависит явно не от этого, а от внутреннего состояния Ранда.

В «Башнях Полуночи» фокус смещается в сторону других центральных персонажей цикла. Больше всего внимания здесь достаётся Перрину, который очень долго открещивался от титула лорда и звания лидера, но теперь наконец примиряется с этой ролью. Юному Быку, как его прозвали волки, предстоит вести борьбу сразу с двумя опасными противниками: людям под его началом угрожает армия Белоплащников, уверенных, что Перрин преступник и приспешник Тёмного, а в волчьих снах его ждёт битва с давним и смертоносным врагом.

Другим ключевым персонажем книги стал Мэт, хотя его ведущая роль чувствуется и не сразу. В первой половине «Башен Полуночи» кажется, что Сандерсон, скорее, просто напоминает, что персонаж не забыт, как это происходит с некоторыми другими героями вроде Лана, Найнив или Авиенды — автор находит им место в книге и у них даже есть запоминающиеся эпизоды, но появляются они в тексте очень ненадолго. Сначала может показаться, что это же относится и к Мэту, но затем он начинает, наравне с Перрином, играть первую скрипку в событиях романа и очень ярко проявляет себя.

Сандерсону очень хорошо удаётся воспроизводить фирменный стиль Роберта Джордана. Подобно создателю «Колеса времени», его преемник ведёт рассказ неспешно, скрупулёзен в описаниях, даёт персонажам вволю выговориться. Но если у Джордана из-за такого стиля подчас, особенно в поздних книгах, сюжет откровенно буксовал, то у Сандерсона, несмотря на всю его обстоятельность, постоянно чувствуется движение истории вперёд. Благодаря этому на протяжении всей книги не покидает ощущение, что автор уверенно ведёт события многолетней эпопеи к кульминации.

При этом боевых сцен в романе не очень много — основной экшен явно ждёт нас в финальном томе, но те схватки и сражения, что есть в «Башнях Полуночи», весьма хороши. Особенно удались Сандерсону, который вообще славится умением здорово писать батальные эпизоды, схватки Перрина с губителем в волчьих снах.
Итог: Сандерсон подводит события к долгожданной Последней битве и продолжает убедительно доказывать, что выбор его в качестве автора, которому доверили закончить «Колесо времени», был очень удачным.
Голоса героев

По словам Сандерсона, приступая к написанию каждой новой главы «Колеса Времени», он прежде всего брал книги Джордана и перечитывал, как тот писал о том персонаже, над которым сейчас собирался работать Брендон. Писатель старался уловить и удержать у себя в голове «голос» оригинального персонажа, чтобы воспроизвести в собственных текстах.
— Итак, мы начинаем игру, в которой невозможно выиграть, — возвестил Том и убрал нож в ножны. — Храбрый — осилит, — шептал Ноэл, заглядывая в коридор с мерцающим фонарем в руке, — огонь — ослепит, мотив — очарует, железо — скрепит. — И Мэтрим Коутон — чтобы шансы проклятые уравнять, — добавил Мэт и ступил в треугольный проем.

Роберт Джордан, Брендон Сандерсон «Башни Полуночи»

9

оценка

Стоит ли читать?

Всем поклонникам «Колеса Времени» — обязательно.

Удачно

  • высокая концентрация событий
  • эпический размах
  • фокус на главных героях
  • боевые сцены

Неудачно

  • маловато экшена

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Дмитрий Злотницкий

Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.

#главное#рецензии на книги#Брендон Сандерсон#Роберт Джордан#эпическое фэнтези
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