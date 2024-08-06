Роберт Джордан, Брендон Сандерсон «Башни Полуночи». На пороге Последней битвы

Когда Брендон Сандерсон согласился закончить «Колесо времени» вместо скончавшегося в 2007-м Роберта Джордана, ему пришлось работать с циклом, который

вроде бы и приближался к завершению, но в то же время имел, кроме магистрального конфликта, ещё и изрядное количество незавершённых второстепенных сюжетных линий. Пожалуй, можно сказать, что два из своих трёх романов, которые стали финалом цикла, Сандерсон посвятил именно разрешению этих относительно локальных — по сравнению с битвой, которая должна определить судьбу всего мира, — конфликтов.





На страницах «Грядущей бури» писатель сфокусировался на Эгвейн, которая утвердилась в качестве главы Айз Седай и всеми силами старалась консолидировать вокруг себя силы ордена, и Ранде, в чьих эпизодах наиболее важны не столько его поступки, сколько эволюция героя. Пусть Возрождённый Дракон стал очень силён, но исход его противостояния с Тёмным зависит явно не от этого, а от внутреннего состояния Ранда.





В «Башнях Полуночи» фокус смещается в сторону других центральных персонажей цикла. Больше всего внимания здесь достаётся Перрину, который очень долго от крещивался от титула лорда и звания лидера, но теперь наконец примиряется с этой ролью. Юному Быку, как его прозвали волки, предстоит вести борьбу сразу с двумя опасными противниками: людям под его началом угрожает армия Белоплащников, уверенных, что Перрин преступник и приспешник Тёмного, а в волчьих снах его ждёт битва с давним и смертоносным врагом.





Другим ключевым персонажем книги стал Мэт, хотя его ведущая роль чувствуется и не сразу. В первой половине «Башен Полуночи» кажется, что Сандерсон, скорее, просто напоминает, что персонаж не забыт, как это происходит с некоторыми другими героями вроде Лана, Найнив или Авиенды — автор находит им место в книге и у них даже есть запоминающиеся эпизоды, но появляются они в тексте очень ненадолго. Сначала может показаться, что это же относится и к Мэту, но затем он на чинает, наравне с Перрином, играть первую скрипку в событиях романа и очень ярко проявляет себя.





Сандерсону очень хорошо удаётся воспроизводить фирменный стиль Роберта Джордана. Подобно создателю «Колеса времени», его преемник ведёт рассказ неспешно, скрупулёзен в описаниях, даёт персонажам вволю выговориться. Но если у Джордана из-за такого стиля подчас, особенно в поздних книгах, сюжет откровенно буксовал, то у Сандерсона, несмотря на всю его обстоятельность, постоянно чувствуется движение истории вперёд. Благодаря этому на протяжении всей книги не покидает ощущение, что автор уверенно ведёт события многолетней эпопеи к кульминации.



