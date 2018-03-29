Видео: «Новости кино», 29 марта

У наших коллег на YouTube-канале «Игромания Кино» вышел новый выпуск еженедельной передачи «Новости кино», которую мы делаем вместе с «Игроманией». В этих роликах рассказываем о последних новостях из мира кино и сериалов, а также смотрим новые трейлеры и подсчитываем кассовые сборы.

Из этого выпуска НОВОСТЕЙ КИНО вы узнаете: как дела у двух разных Дэдпулов, будет ли Веном в фильме «Веном», как экранизируют файтинг Street Fighter и многое другое. А ещё мы посоветуем, что посмотреть на этой неделе, и посчитаем, какие фильмы собрали в прокате самую большую кассу.

Содержание НОВОСТИ КИНО Будет ли Веном в фильме «Веном»?

Книгу «Лицо со шрамом» экранизируют ещё раз

Netflix отстранили от в Каннского кинофестиваля НОВОСТИ СЕРИАЛОВ Игра Street Fighter станет сериалом

Amazon расскажут о жизни легендарного конкистадора

Мультсериал про Дэдпула отменяется ТРЕЙЛЕРЫ «Дэдпул 2»

«Точка отрыва»

«Монстры на каникулах 3: Море зовёт»

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ «Первому игроку приготовиться»

«Я сражаюсь с великанами»

«Не в себе» КАССОВЫЕ СБОРЫ ЦИТАТА

Прошлый выпуск Видео: новости кино, 21 марта Возвращаемся с нашей еженедельной передачей про новости кино и сериалов!