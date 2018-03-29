Видео: «Новости кино», 29 марта

Новости
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У наших коллег на YouTube-канале «Игромания Кино» вышел новый выпуск еженедельной передачи «Новости кино», которую мы делаем вместе с «Игроманией». В этих роликах рассказываем о последних новостях из мира кино и сериалов, а также смотрим новые трейлеры и подсчитываем кассовые сборы.

Из этого выпуска НОВОСТЕЙ КИНО вы узнаете: как дела у двух разных Дэдпулов, будет ли Веном в фильме «Веном», как экранизируют файтинг Street Fighter и многое другое. А ещё мы посоветуем, что посмотреть на этой неделе, и посчитаем, какие фильмы собрали в прокате самую большую кассу.

Содержание

Прошлый выпуск

Видео: новости кино, 21 марта

Видео: новости кино, 21 марта

 22.03.2018

Возвращаемся с нашей еженедельной передачей про новости кино и сериалов!

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Кот-редактор
Кот-редактор
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