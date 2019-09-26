Видео: новости настольных игр от Hobby World (26 сентября)

Наши коллеги из Hobby World выпустили очередной ролик — на этот раз с новостями из мира настольных игр издательства. За 13 минут Семён Пыхтеев рассказывает о новинках, грядущих анонсах и смежных проектах.
Релизы
- Время приключений. Карточные войны: Снежный король против Марселин
- Звёздные империи: Фронтир
- Каркассон. Переиздание классической версии
- Форт
- Энергосеть. Карточная игра
- Луна-парк
- Ужас Аркхэма. Карточная игра. Цикл «Путь в Каркозу». Сценарий «Туманная Каркоза»
- Ужас Аркхэма. Карточная игра. Отдельный сценарий «Проклятие ругару»
Анонсы
- Arkham Horror. Card game. Carnival of Horror (Карнавал ужасов). Arkham Horror. Card game. The Forgotten Age (Забытый век)
- Ужас Аркхэма. Третья редакция
- Arkham Horror. Final Hour (Последний час)
- Ктулху: Смерть может умереть
- Warhammer: Age of Sigmar. Warcry
- Warhammer 40 000. Примарис
- Warhammer 40 000. Aeronautica Imperialis
- Звездные Войны: Легион
- The Witcher RPG
- Pathfinder 2.0
- Pathfinder. Настольная ролевая игра. Путеводитель по региону Внутреннего моря
- Keyforge: Столкновение миров
- Солнечная долина. Карточная игра
- Гравити Фолз
- Находка для шпиона DC
- Доктор Лисёнок
- Суперралли
Магазины
- Открыты новые магазины в Киеве, Кирове, Москве (м. Тульская), Новосибирске и 2 новых магазина в Краснодаре.
- Готовится открытие магазинов в Москве (ТЦ Vegas Каширская), Новороссийске, Саратове, Твери, Коломне.
«Мир фантастики»
- Второй тираж спец. выпуска «100 главных фантастических книг. Что почитать из фантастики»
- Регулярный сентябрьский выпуск. Главная тема номера – Warhammer
CrowdRepublic
- Shadowrun
- Battletech: «Сага о Легионе Серой Смерти»
- Ужас Аркхэма. Повести. Глубинные врата и Ужас Аркхэма. Повести. Гнев Пустоты
События
- Comic Con Russia
- Ролекон
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