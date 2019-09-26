Видео: новости настольных игр от Hobby World (26 сентября)

Земной круг — вселенная Джо Аберкромби Здесь инквизиция ловит неплательщиков налогов, споры вождей решаются поединками, а орудием в войне магов выступают целые народы.

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