Видео: новости настольных игр от Hobby World (26 сентября)

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Наши коллеги из Hobby World выпустили очередной ролик — на этот раз с новостями из мира настольных игр издательства. За 13 минут Семён Пыхтеев рассказывает о новинках, грядущих анонсах и смежных проектах.

Релизы

  • Время приключений. Карточные войны: Снежный король против Марселин
  • Звёздные империи: Фронтир
  • Каркассон. Переиздание классической версии
  • Форт
  • Энергосеть. Карточная игра
  • Луна-парк
  • Ужас Аркхэма. Карточная игра. Цикл «Путь в Каркозу». Сценарий «Туманная Каркоза»
  • Ужас Аркхэма. Карточная игра. Отдельный сценарий «Проклятие ругару»

Анонсы

  • Arkham Horror. Card game. Carnival of Horror (Карнавал ужасов). Arkham Horror. Card game. The Forgotten Age (Забытый век)
  • Ужас Аркхэма. Третья редакция
  • Arkham Horror. Final Hour (Последний час)
  • Ктулху: Смерть может умереть
  • Warhammer: Age of Sigmar. Warcry
  • Warhammer 40 000. Примарис
  • Warhammer 40 000. Aeronautica Imperialis
  • Звездные Войны: Легион
  • The Witcher RPG
  • Pathfinder 2.0
  • Pathfinder. Настольная ролевая игра. Путеводитель по региону Внутреннего моря
  • Keyforge: Столкновение миров
  • Солнечная долина. Карточная игра
  • Гравити Фолз
  • Находка для шпиона DC
  • Доктор Лисёнок
  • Суперралли

Магазины

  • Открыты новые магазины в Киеве, Кирове, Москве (м. Тульская), Новосибирске и 2 новых магазина в Краснодаре.
  • Готовится открытие магазинов в Москве (ТЦ Vegas Каширская), Новороссийске, Саратове, Твери, Коломне.

«Мир фантастики»

  • Второй тираж спец. выпуска «100 главных фантастических книг. Что почитать из фантастики»
  • Регулярный сентябрьский выпуск. Главная тема номера – Warhammer

CrowdRepublic

  • Shadowrun
  • Battletech: «Сага о Легионе Серой Смерти»
  • Ужас Аркхэма. Повести. Глубинные врата и Ужас Аркхэма. Повести. Гнев Пустоты

События

  • Comic Con Russia
  • Ролекон

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