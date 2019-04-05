Виола Дэвис, сыгравшая Аманду Уоллер, и Джай Кортни (Капитан Бумеранг) вернутся к своим ролям в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна.

Ганн пересоберёт команду в новом фильме. В картине появятся Король акул, Крысолов, «Человек-в-горошек» и Миротворец. На роль Дэдшота, которого мы тоже увидим в фильме, уже подписался Идрис Эльба. Возвращение Виолы Дэвис вполне логично, так как в комиксах именно её персонаж несколько раз собирал «Отряд самоубийц», меняя его состав.

Возвращение Капитана Бумеранга может намекать на то, что от Джеймса Ганна ждут одновременно и перезапуск, и сиквел. В сети есть слухи, что кроме этих двух персонажей, в новой картине появится Рик Флэг.

Пока неизвестно, вернётся ли к роли Харли Квинн Марго Робби, хотя по сообщениям СМИ, Warner Bros. хотели бы видеть на экране.

Премьера «Отряда самоубийц» запланирована на 6 августа 2021 года.