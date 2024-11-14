«Властелин колец» встречает «1984» Оруэлла — бывший сценарист Detroit: Become Human начал работу над новой RPG

Бывший ведущий сценарист Star Wars Eclipse и Detroit: Become Human Адам Уильямс объявил о создании новой студии Republic Games.
Первым проектом команды станет «мрачная и взрослая фэнтезийная RPG», сочетающая в себе «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкина и «1984» Джорджа Оруэлла.
Адам Уильямс
Тиранический режим жестоко насаждает свою идеологию и подавляет всякое инакомыслие. Однако повстанцы стремятся свергнуть угнетателей и разоблачить ложь, которая лежит в основе доктрины.
Вся эта политическая драма пронизана сверхъестественными элементами, скрывающимися под поверхностью, стремясь создать что-то вечное и социально важное.
Игра будет ориентирована на поклонников RPG, о которых, по мнению Уильямса, в последнее время позабыли.
Адам Уильямс
Они хотят классического, традиционного, нестареющего фэнтези. Им нужна история, которая реагирует на их выбор, давая свободу двигаться в любом направлении.
Кроме этого, в тайтле должны появиться Брайан и Амелия Декарт, которые сыграли в Detroit: Become Human.
У проекта пока нет ни названия, ни даты выхода. Одним из его инвесторов стала компания Krafton, издавшая PUBG.
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