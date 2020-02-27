Создатели мультсериала «Харли Квинн» поделились парой любопытных деталей касательно грядущего второго сезона. Они введут в историю двух новых персонажей, которых в мультсериале до этого не было: мистера Фриза и Женщину-кошку.

Первого озвучит Альфред Молина, которого вы наверняка помните по роли доктора Осьминога из второго «Человека-Паука» Сэма Рэйми. Он также озвучивал мультфильм «Тёмная Лига справедливости». А роль Кошки исполнит Санаа Лэтэн («Драйв», «Блэйд», «Гриффины»).

Появление новых персонажей (злодея и антигероини) вполне закономерно — после событий, развернувшихся в финале первого сезона.

Продолжение стартует на DC Universe Online 3 апреля.