В недавнем интервью шоураннеры «Харли Квинн» Патрик Шумакер и Джастин Халперн подтвердили, что во втором сезоне мультсериала они обязательно уделят внимание романтическим отношениям между главной героиней и Ядовитым Плющом.
Мы хотели удостовериться в том, что первый сезон сосредоточен на освобождении Харли от отношений с Джокером. Она должна была сфокусироваться на своей карьере, чтобы занять место в рядах преступного мира Готэма. Мы подумали, что если Харли сразу «прыгнет» в другие отношения, то это ей только помешает.
Авторы подчеркивают, что в отношениях Харли и Айви будет не все гладко, поскольку лучшая подруга Квинн уже встречается с Воздушным змеем.
Мы постараемся показать, насколько странно и неловко осознавать тот факт, что ты влюбился в лучшего друга.
Второй сезон «Харли Квинн» стартовал 3 апреля.
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А помните, какой она была раньше? Как она появилась сперва в мультсериале, как из подружки Джокера стала самостоятельной героиней, как менялся её костюм? Знаете, что у Джокера было несколько Харли? А кто был её прототипом?
Мультсериал «Харли Квинн»: суперзлодейский ситком
Первый сезон закончился. Подводим итоги. Сериал куда лучше раскрыл Харли, чем фильм «Хищные птицы», но всё равно не лишён недостатков.
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