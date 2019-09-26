Кинокомпания «Вольга» снова выпустит на больших экранах вторую часть «Терминатора» — её можно будет увидеть с 24 октября. Картину по такому поводу отреставрировали для формата 3D и разрешения 4K.

Легенда вернулась. Новейшие 3D-технологии от команды, работавшей над «Аватаром», и революционные спецэффекты в одном из лучших фантастических фильмов всех времен.

Неуязвимый киборг нового поколения прибывает в наше время с миссией убить молодого Джона Коннора, будущего лидера сопротивления, которому суждено окончить войну людей и машин. Но на защиту Джона успевают отправить перепрограммированного терминатора Т-800. Теперь будущее всего человечества зависит от исхода схватки, разворачивающейся в наши дни.

«Вольга» покажет «Терминатора 2: Судный день» с 24 октября в кино 1

Сейчас Кэмерон занят продолжением «Аватара» и вместе с тем продюсирует «Тёмные судьбы» Тима Миллера («Дэдпул»), которые продолжают события «Судного дня».  Фильм выходит 31 октября.

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