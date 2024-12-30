«Волшебник Изумрудного города» побил рекорд «Холопа 2» по предпродажам билетов

Фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» установил рекорд по предпродажам билетов в кино.





В «Кинопоиске» отметили, что «Волшебник Изумрудного города» на момент выхода в прокат возглавляет рейтинг самых ожидаемых фильмов сервиса — его добавили в свои вишлисты свыше 680 тысяч пользователей.







«Волшебника Изумрудного города» ожидается 1 января. Наш обзор фильма уже можно найти Премьераожидается 1 января. Наш обзор фильма уже можно найти на сайте

Согласно ЕАИС, лента собрала чуть больше 200 млн рублей еще до выхода, тем самым обойдя «Холопа 2», который в своё время собрал 189 млн.