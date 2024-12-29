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#обзор фильма#сказка#что посмотреть

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича»: кому стоит смотреть фильм, а кому — точно нет

Олеся Климчук
29 декабря 15:00
2239
5 минут на чтение
Юная Элли — стереотипная представительница поколения «альфа», дитя цифровой эры. Даже во время семейной поездки за город она сидит, уткнувшись в телефон, и оторваться от этого занятия её заставляет только совершенно неординарное событие — ураган, который уносит дом на колёсах вместе с девочкой и её псом Тотошкой. По воздуху Элли попадает в волшебную страну, где живёт чудной народец и магические существа. Теперь её цель — вернуться домой, в чём ей может помочь только мудрый волшебник Гудвин из далёкого Изумрудного города.
Жанр: семейное фэнтези
Режиссёр: Игорь Волошин
В ролях: Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова
Премьера: 1 января 2025 года (Россия)
Продолжительность: 103 минуты
Похоже на: «Волшебник Изумрудного города» (1994), «Бременские музыканты», «Конёк-горбунок», «По щучьему велению»
Мировой прокат покоряет мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» по книге «Удивительный волшебник из страны Оз» Лаймена Фрэнка Баума — зрители кино обожают, а критики пророчат ему «Оскар». В России же готовится к выходу «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», снятый по российской адаптации книги Баума. Написал её Александр Волков, а затем он выпустил целых пять продолжений — книги тоже были отличными, и заимствования из оригинала в них сводились к минимуму. 

О новой экранизации книги Волкова стало известно ещё в 2022 году. Съёмки проходили в живописном Дагестане (новых «Бременских» тоже снимали там), а режиссёр Игорь Волошин намекал на проект уровня «Гарри Поттера» или «Властелина колец» (последнее запомните, мы к этому ещё вернёмся).

На предпоказе присутствовала контрольная группа из меня (в детстве я прочитала все книги цикла раз по десять) и мальчика девяти лет, со сказкой Волкова пока не знакомого. В конце концов, целевая аудитория фильма — дети, и странно было бы оценивать эту сказку исключительно с позиции взрослого человека, который заранее предвзят к картине за счёт любви к литературному первоисточнику. Впечатления от просмотра у нас, как и предполагалось, оказались разными, но в некоторых вещах мы были друг с другом полностью согласны.
Сюжет адаптирован с поправкой на современные реалии. Главная героиня, девочка Элли (Екатерина Червова), хорошо ориентируется в мемах и много времени проводит в Интернете. Сказка, как говорится, ложь, да в ней намёк. Нравоучения в фильме настолько неприкрытые, что мысль «ИНТЕРНЕТ — ЭТО ПЛОХО» будто бы написана неоновыми буквами на огромной вывеске. Намерения у авторов наверняка были самые благие. Но дело в том, что такие прямолинейные назидания выполняют скорее формальную функцию — технически они есть, но на практике не работают. Мой юный спутник пропустил их мимо ушей чуть более, чем полностью.
Магический ураган, который вызвала злая ведьма Гингема (Василина Маковцева), отправляет Элли и Тотошку (озвучивает Денис Власенко) в волшебную страну — и, по иронии судьбы, убивает саму Гингему. Теперь мирный народ Жевунов, которым она правила, свободен от гнёта и считает Элли не только своей спасительницей, но и доброй феей. Правда, сестра Гингемы, не менее злая Бастинда (Светлана Ходченкова), всё ещё жива, и её подданные, безобидные Мигуны, по-прежнему страдают от тирании.

А ещё Бастинда одержима серебряными туфельками сестры, которые во что бы то ни стало хочет заполучить. Кажется, примерно половину реплик этого персонажа составляет произнесённое с придыханием слово «туфельки!». Желанную обувь реквизировала Элли, которая идёт за помощью к волшебнику Гудвину — ведь только он способен вернуть её домой к родителям.
По пути к Элли присоединяются ожившее пугало Страшила (Евгений Чумак), Железный Дровосек (Юрий Колокольников) и Трусливый Лев (озвучивает Артур Ваха). Дружной компанией они идут в Изумрудный город по дороге из жёлтого кирпича, сталкиваясь трудностями, которые появляются в основном благодаря усилиям Бастинды. Фильм широкими мазками рисует основные книжные события — ведьма есть, людоед есть, маковое поле и мышиная королева в наличии.

Вот только возрастной рейтинг по сравнению с книгой тут существенно ниже — фильм не просто детский, он, пожалуй, годится максимум для младших школьников. Кино совершенно безобидное, в то время как в книге героям угрожали нешуточные опасности. Она местами была тёмной и мрачной, подчас поднимала взрослые и серьёзные темы, а иногда за главных героев было по-настоящему страшно. Да и сами они не чурались насилия, хоть и применяли его только для самозащиты.

Вот миляга Железный Дровосек… по сюжету книги отрубает головы волкам

илл. Леонида Владимирского

А вот очаровательный книжный Страшила… скручивает шеи воронам

илл. Леонида Владимирского

Местные же злодеи — сплошь карикатурные, взять хоть Людоеда (которого я в детстве боялась до чёртиков), хоть Урфина Джюса. Разве что саблезубые тигры, приспешники главной злодейки, представляют хоть какую-то угрозу — но и они страдают от проклятия посредственной компьютерной графики. Стоит ли обвинять детское кино в том, что оно недостаточно страшное? Вероятно, нет. Но вместе с тем оно и недостаточно захватывающее, а местами и вовсе скучное.
Главная проблема «Волшебника» (которую отметили и я, и мой спутник) в том, что это не целый фильм, а только его часть. Логичного финала здесь нет — действие обрывается на полуслове, как иногда делают в сериалах. Только вот новую серию можно включить сразу, а вторую часть фильма придётся ждать ещё год. Дети, которых история увлекла даже в упрощённом виде, выходили с сеанса разочарованными. Из промоматериалов не вполне понятно, что это только первая часть трилогии, — юные зрители не ожидали подвоха и сердито требовали продолжения.
А помните, где ещё мы видели что-то похожее? Когда одну не очень большую детскую книгу о волшебных существах поделили на три длинных фильма, в которых были замечательные горные пейзажи, компьютерные спецэффекты и злодей в мрачном замке? Правильно, в «Хоббите» Питера Джексона. Острые уши полуросликов здесь торчат отовсюду — угадываются они и в зловеще загримированных Жевунах, и в их идиллическом поселении, и в эпической фоновой музыке, и в пролётах камеры через долины и горные хребты. Не то чтобы последнее было недостатком — природа здесь и правда красивая.
Спутники Элли получились славными. Джек-рассел-терьер Тотошка отдувается за комедийного сайдкика. Правда, его шутки не всегда были смешными для взрослой аудитории, но большинству детей нравились. Страшила — бесхитростный увалень, Железный Дровосек — добрый и справедливый, а Трусливый Лев — просто лев, который всего боится. Царь зверей, кстати, визуально смотрится гораздо лучше своих саблезубых товарищей. На фоне других персонажей капризная Элли, которая должна быть начитанной, храброй и находчивой, увы, заметно проигрывает, будто и вовсе не главная героиня.
Фильму можно вынести два вердикта. Если его будут смотреть дети младшего возраста, то, скорее всего, останутся довольны. Местами они могут заскучать и отвлечься — но герои здесь забавные, сопереживать им получается, а вольное переложение сюжета Волкова (или Баума?) остаётся умеренно интересным. Единственное, чего стоит опасаться, — праведный детский гнев, когда конец фильма не покажут и предательски включат свет в зале. 
Что же касается взрослых, то это, пожалуй, кино для не слишком придирчивых зрителей, которым будет достаточно красочной картинки и доброго посыла о дружбе и взаимовыручке. Избирательным киноманам и поклонникам первоисточника придётся мужаться и держать себя в руках.

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Олеся Климчук
#обзор фильма#сказка#что посмотреть
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  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
осталось:14дней
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