«Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича»: кому стоит смотреть фильм, а кому — точно нет

Магический ураган, который вызвала злая ведьма Гингема (Василина Маковцева), отправляет Элли и Тотошку (озвучивает Денис Власенко) в волшебную страну — и, по иронии судьбы, убивает саму Гингему. Теперь мирный народ Жевунов, которым она правила, свободен от гнёта и считает Элли не только своей спасительницей, но и доброй феей. Правда, сестра Гингемы, не менее злая Бастинда (Светлана Ходченкова), всё ещё жива, и её подданные, безобидные Мигуны, по-прежнему страдают от тирании.



