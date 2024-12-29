«Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича»: кому стоит смотреть фильм, а кому — точно нет

По пути к Элли присоединяются ожившее пугало Страшила (Евгений Чумак), Железный Дровосек (Юрий Колокольников) и Трусливый Лев (озвучивает Артур Ваха). Дружной компанией они идут в Изумрудный город по дороге из жёлтого кирпича, сталкиваясь трудностями, которые появляются в основном благодаря усилиям Бастинды. Фильм широкими мазками рисует основные книжные события — ведьма есть, людоед есть, маковое поле и мышиная королева в наличии.
Вот только возрастной рейтинг по сравнению с книгой тут существенно ниже — фильм не просто детский, он, пожалуй, годится максимум для младших школьников. Кино совершенно безобидное, в то время как в книге героям угрожали нешуточные опасности. Она местами была тёмной и мрачной, подчас поднимала взрослые и серьёзные темы, а иногда за главных героев было по-настоящему страшно. Да и сами они не чурались насилия, хоть и применяли его только для самозащиты.