Мы уже рассказывали о многострадальной судьбе «Тёмного Феникса» — заключительного фильма новой версии «Людей Икс». Картину переснимали из-за того, что её концовка походила на «Капитан Марвел», также изменили и первоначальную задумку со скруллами. После завершения сделки с Disney, руководство компании не стало тратить деньги и усилия на маркетинг, поэтому выпустила в прокат фильм «как есть», желая поскорее избавиться.

Вроде бы беды «Тёмного Феникса» закончились, но последствия можно увидеть до сих пор. Так, в сети появился ролик с вырезанной альтернативной концовкой, которая не вошла в фильм.

В оригинальной версии Джин Грей забирала Маргарет на орбиту, там она превращалась в Феникса и обе якобы умирали. Затем показывали, что Люди Икс назвали школу в честь Джин Грей, а Ксавьер ушёл в отставку — пост директора занял Зверь. В конце нам демонстрировали Чарльза и Магнето, которые встретились во Франции и сыграли партию в шахматы. А в небе над ними высоко пролетел Феникс.

В новой версии Чарльз произносит прощальную речь на могиле Рейвен о том, что был неправ в своих устремлениях. Затем он проезжает в коляске по опустевшей школе, садится в машину и уезжает в закат. Далее камера отдаляется и отдаляется, и голос Джин за кадром произносит «Раньше мы думали, что Земля — это центр Солнечной системы, а потом выяснили, что это не так. Мы и сейчас многого не знаем о нашей роли и о том, что ждёт нас впереди». В самом конце она добавляет «Когда мы думаем, что близки к концу, на самом деле, это оказывается лишь началом». В последний миг в космосе можно увидеть то ли падающую звезду, то ли пролетающего Феникса.

В комментариях к ролику многие поклонники отметили, что эта концовка получилась куда более эмоциональной и подходящей прощанию с Людьми Икс.