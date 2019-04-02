Помните эту невероятную историю с усами Супермена на досъёмках «Лиги Справедливости»? Напоминаем: когда Зак Снайдер отказался от режиссёрского кресла из-за суицида дочери, его заменил Джосс Уидон. Постановщик доделал фильм за Снайдера, и в том числе по рекомендации Warner Bros. сменил тон у картины, добавив шуток и вырезав некоторые сцены. Правда, вышла одна неувязочка — на досъёмки актёр Генри Кэвилл прибыл с пышными усами, которые пришлось удалять специалистам по визуальным эффектам — поэтому в некоторых кадрах в фильме губа кажется чересчур «компьютерной».

Портал Reel Anarchy опубликовал несколько кадров с тех самых пересъёмок, на которых видно усатого Супермена. Как утверждают источники, эти фотографии настоящие.

Ранее на благотворительном мероприятии Зак Снайдер намекнул на существование режиссёрской версии «Лиги Справедливости». Он отметил, что «всё зависит от Warner Bros.». На самом мероприятии посетители увидели постеры с числом «214» — поклонники посчитали, что именно столько длилась «Лига Справедливости» Снайдера.