Проект «Кино Mail.ru» опросил российских поклонников «Звёздных войн», чтобы составить портрет типичного поклонника саги. Итог не сильно удивляет, но были и неожиданные результаты.
Итак, типичный зритель «Звёздных войн» — это мужчина в возрасте 25-34 лет. Именно эта возрастная категория, по заявлению социологов, оценивает франшизу чаще всего и ставит наиболее высокие оценки.
Кроме того, выяснилось, в каких городах франшизу любят больше всего. Отмечайте на карте: Москва, Санкт-Петербурга, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар и Владивосток.
Мы видим, что среди двадцатилетних, так называемого поколения Z, интерес к «Звёздным войнам» минимальный. Мы сравнили эти данные с другими фильмами о приключениях в космосе. Среди возрастной группы до 24 лет безоговорочно лидируют экранизации комиксов Marvel — обе части «Стражей Галактики» и третий «Тор». На данный момент «Звёздные войны» — киносерия больше «олдскульная», но, возможно, через пять-шесть лет все изменится, так как Disney активно развивает эту киновселенную.
А теперь самое интересное — оказалось, что больше всего из фильмов россияне любят «Атаку клонов»! Как вы думаете, с чем связан такой результат?
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