Вот какой фильм по «Звёздным войнам» россияне любят больше всего

Вот какой фильм по «Звёздным войнам» россияне любят больше всего

Проект «Кино Mail.ru» опросил российских поклонников «Звёздных войн», чтобы составить портрет типичного поклонника саги. Итог не сильно удивляет, но были и неожиданные результаты.

Итак, типичный зритель «Звёздных войн» — это мужчина в возрасте 25-34 лет. Именно эта возрастная категория, по заявлению социологов, оценивает франшизу чаще всего и ставит наиболее высокие оценки.

Кроме того, выяснилось, в каких городах франшизу любят больше всего. Отмечайте на карте: Москва, Санкт-Петербурга, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар и Владивосток.

Мы видим, что среди двадцатилетних, так называемого поколения Z, интерес к «Звёздным войнам» минимальный. Мы сравнили эти данные с другими фильмами о приключениях в космосе. Среди возрастной группы до 24 лет безоговорочно лидируют экранизации комиксов Marvel — обе части «Стражей Галактики» и третий «Тор». На данный момент «Звёздные войны» — киносерия больше «олдскульная», но, возможно, через пять-шесть лет все изменится, так как Disney активно развивает эту киновселенную.

А теперь самое интересное — оказалось, что больше всего из фильмов россияне любят «Атаку клонов»! Как вы думаете, с чем связан такой результат?