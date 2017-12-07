Статистика — удивительная штука, которая может показать невероятные результаты опросов и голосования. Особенно, если речь идёт о статистике в мире «Звёздных войн». Недавно портал Morning Consult опубликовал опрос, в котором поучаствовало свыше 2 200 человек. Их спрашивали о любимых персонажах и любимых частях саги. И вы даже не догадаетесь, какими получились результаты!

Тёмным световым мечом выделены персонажи из новых частей франшизы, из которых самыми популярными оказались Финн и дроид BB-8. А якобы ненавидимый всеми Джа-Джа Бинкс превзошёл в популярности Кайло Рена и даже Джин Эрзо из «Изгоя-один»! Да и Джабба Хатт, огромный пришелец и второстепенный злодей классической трилогии опередил вообще всех персонажей из новых фильмов, даже Рей. Но самое поразительное в том, что Энакин Скайоуокер опередил своё тёмное альтер-эго — Дарта Вейдера.

Второй опрос касался самих фильмов: внизу указан процент опрошенных, которые видели этот фильм. А в «Звезде смерти» отображается процент, которому этот фильм понравился. Необычно видеть, что тех, кто смотрел V эпизод «Империя наносит ответный удар» больше, чем тех, кто видел IV эпизод «Новая надежда», с которого сага началась. Приквелы же ожидаемо проиграли в популярности и оригинальной трилогии, и новым фильмам, но, вопреки стереотипам, люди их вовсе не ненавидят — просто любят чуть меньше.