До премьеры «Последних джедаев» осталось всего ничего — но, как и в прошлый раз, промокампания не торопится со спойлерами. Мы заранее ждём от фильма загадок и откровений, но будем честны: про главных героев мы до сих пор не знаем ничего.

Даже с названием фильма путаница: то и дело появляются железные доказательства от создателей, что «последний джедай» там один, а на следующий день — не менее железные заверения в том, что их много. Люк Скайуокер успел огорошить всех заявлением в трейлере, что с джедаями пора покончить. Рей, кажется, взяла своё имя с найденного пилотского шлема и до сих пор ищет родителей. Верховный лидер Сноук до последних месяцев скрывал даже свой рост.

В общем, идеальная среда для безумных фанатских теорий! И пока премьера ещё не испортила ответами всё удовольствие от «угадайки», давайте вспомним самые популярные и интересные гипотезы о грядущем фильме.

Сноук — это Дарт Плэгас!

— Джордж рассказал вам сюжет всей саги?

— Да, всех девяти частей… Если следить за развитием сюжета вплоть до последней трилогии, то вскоре начинаешь понимать, что впереди ждёт встреча с главным властителем дум. Поневоле задумаешься: как вообще возможно создать настолько хитроумного персонажа, что он в силах управлять не только Дартом Вейдером, но и судьбой Люка Скайуокера? Вершить судьбы целой галактики? Просто с ума сойти!

Ричард Маркуанд, режиссёр «Возвращения джедая», 1983 год

У сиквелов есть негласное правило: новая угроза должна быть больше, масштабнее и могущественнее прежней. Зачем понижать ставки, если можно их повысить? Вот и в новелизации «Пробуждения Силы» есть диалог, который намекает: Сноук даст фору даже Палпатину. В этом диалоге таинственный лидер Первого ордена говорит Кайло Рену, что видел взлёт и падение Империи, — а значит, Сноук очень и очень стар.

Первым делом фанатам пришёл в голову учитель Палпатина — Дарт Плэгас Мудрый. Этот древний ситх относился к расе высоких гуманоидов, искал секрет вечной жизни, а после покушения обзавёлся шрамами и стильной дыхательной маской. Маски, конечно, мы на экране не увидели — но на ранних концепт-артах к «Пробуждению Силы» появлялся персонаж с красным мечом и в подозрительно похожем облачении.

Кроме того, убитые за кадром персонажи имеют свойство оживать — а историю Плэгаса мы и вовсе знаем только со слов Палпатина, которого сложно назвать достоверным источником. Но самая интересная подсказка обнаружилась в саундтреке. Если вслушаться в тему Сноука, она один в один повторяет мелодию, которая играет в «Мести ситхов», когда Палпатин в оперном театре рассказывает Энакину ту самую легенду.

Плэгас был действительно интересным персонажем — роман о нём стал одной из лучших книг Расширенной вселенной. Почему бы не вернуть его в канон? «Хочешь, чтобы было сделано нормально, — делай сам!» — вздохнёт старый ситх и примется строить собственную Империю, со Звездой смерти и учеником-Скайуокером. Предсказуемо, зато логично.

Сноук — это Мейс Винду!

Сэмюэл Л. Джексон никогда не отличался пиететом в отношении канона. Если что-то взбрело ему в голову — он протащит свои идеи на экран, и пусть потом фанаты сами отдуваются, придумывая объяснения! Именно так у мастера-джедая Мейса Винду в своё время появился фиолетовый световой меч: актёру просто захотелось чего-то пооригинальнее, чем стандартные клинки. Теперь же Джексон проталкивает идею, что Винду жив, — и ладно бы только в интервью, но и в разговорах с создателями саги!

Сперва актёр поделился мыслями с Джорджем Лукасом. Дескать, джедаи то и дело падали с большой высоты, а уж отрубленные руки в далёкой галактике и вовсе никого не удивляют. «Ну, я не против, — ответил демиург. — Пускай будет жив». После этого Джексон на вечеринке поймал Джона Бойегу и триумфально сообщил ему, что Финн — джедай и сын Мейса. Конечно, всё это никакой не «слив», а фантазии Джексона, — но у актёра всегда хватало упорства и энтузиазма, чтобы пробивать свои идеи. Джексон очень-очень хочет поучаствовать и в новых «Звёздных Войнах»! Но роль старого мудрого джедая уже занята Люком — так почему бы Мейсу не попробовать себя в качестве тёмного властелина?

Пожалуй, идея, что Финн — сын главного злодея, отлично впишется в «семейную сагу». Да и «взлёт и падение Империи» выживший Винду тоже несомненно застал. А травмы от молнии, которой Палпатин шарахнул Мейса в «Мести ситхов», объясняют не только изуродованное лицо Сноука, но и бледный цвет его кожи. Когда сам Палпатин получил молниями в лицо, он тоже заметно побледнел — так почему бы не решить, что Тёмная сторона умеет высасывать пигмент досуха? В современном кино такую неполиткорректную процедуру называют «whitewashing» и однозначно относят к Тёмной стороне. Так что, если теория окажется правдой, у молний Силы появится ещё и социальный подтекст.

Сноук — это хтонь!

Пабло Идальго, главный энциклопедист «Звёздных Войн» и один из участников «Сюжетной группы», после премьеры «Пробуждения Силы» завёл себе футболку с надписью «Твоя теория про Сноука — отстой». И регулярно троллит фанатов, подкидывая им какиенибудь утверждения, напрочь ломающие все наши умозаключения. Например, в одном твите Идальго заявил, что ситхов в «Пробуждении» нет, — прощай, теория про Плэгаса!

Недооценивать фанатов — гиблое дело: за прошедшую пару лет они перебрали почти всех персонажей старой вселенной. Раз теории до сих пор «отстой», остаётся одно: Сноук — новый злодей. Недаром в книжной серии «Последствия» (это канон) упоминается, что ещё Палпатин чувствовал какую-то могучую тёмную силу в Неизведанных Регионах. На основе этого фанаты изложили такую историю.

Ещё давным-давнее, чем давным-давно, в галактике обитала некая сущность — один из первых адептов Тёмной стороны. Жил этот злодей долго — возможно, он высасывал жизненную энергию из одарённых Силой. Может быть, он даже застал появление ситхов и управлял ими. Джедаи пытались убить супостата, но смогли только заточить его на долгие годы, как случалось со всякими Мелькорами и христианскими дьяволами. Без подпитки тело вампира постепенно разлагалось, зато он мог наблюдать за остальной галактикой через Силу — а может, и проникать в чужой разум (иначе откуда ему знать, как именно Вейдер победил Палпатина?).

Позже Император послал будущих основателей Первого ордена на поиски этой неведомой тёмной силы, и у Сноука появились сторонники. Теперь он постепенно восстанавливает тело (вы замечали, что на кадрах из трейлеров у него меньше шрамов, чем в «Пробуждении Силы»?), учит Кайло Рена и готовится… к чему-то ужасному. Обычно в фантастике такие сущности питаются как минимум планетами.

Рей — Скайуокер

«Звёздные Войны» всегда были «Санта-Барбарой» про историю одной семьи. Сделать главную героиню наследницей того же рода — самая очевидная идея. В самом деле, откуда у необученной старьёвщицы такие врождённые таланты, что она побеждает на дуэли вполне способного Кайло Рена? Не иначе как пробудилось семейное наследие! Да и после Бена Соло от «Последних джедаев» ждут откровения в духе «я твой отец». Если Рей сделают дочкой Люка, таких сцен будет целых две: «Рей, я твой отец» и «Рей, я твой двоюродный брат»!

Впрочем, возможно, краснеть перед Рей придётся не Люку, а его сестре. Недавно дочь Кэрри Фишер, Билли Лурд, подлила масла в огонь, сообщив, что проходила пробы на главную роль. А потом ещё и Адам Драйвер оговорился в интервью, назвав Рей «принцессой». Что же выходит — Рей и Бен родные брат с сестрой? Ох, лишь бы эта интрига разрешилась, пока между ними не завязался роман! В галактике «Звёздных Войн» давно пора ввести закон об обязательном ДНК-тесте на первом свидании.

Рей — Кеноби

Скайуокеры Скайуокерами, а в видениях Силы с Рей говорит другой джедай: Оби-Ван Кеноби. Причём сразу двумя голосами: Юэна Макгрегора попросили записать новую фразу, а у Алека Гиннеса взяли архивную реплику. «Рей, это твои первые шаги», — говорит Бен со своим фирменным британским акцентом. Фанаты сразу задумались: а чего это Рей разговаривает так же? В отличие от имперцев, положительные персонажи в «Звёздных Войнах» всегда говорили по-американски — британским актёрам приходилось скрывать акцент. Исключение сделали только для Оби-Вана — и почему-то для Рей. Вдобавок она тоже отшельница из пустыни, а обучение Силе начинает с фирменного оби-вановского «обмана разума».

За долгую жизнь Бен вполне мог стать отцом, а то и дедушкой. Здесь теоретики развернулись на полную: они вспомнили, что в мультсериале «Войны клонов» у джедая была возлюбленная Сатин, королева мандалорцев. А в другом мультсериале, «Повстанцы», есть мандалорка с подозрительно похожим именем Сабин. Почему бы не предположить, что она дочь Сатин и Оби-Вана? Остаётся последний шаг: Рей — это… дочь Сабин и Люка Скайуокера. Кто сказал, что теории нельзя совмещать?

Рей — простая старьёвщица

Дейзи Ридли в одном интервью удивлялась, почему про родителей Рей ходит столько теорий. «Это же очевидно!» — говорила актриса. Адепты каждой из теорий восприняли её слова как подтверждение своей правоты. Но что, если посмотреть именно на очевидное — на то, что показали на экране?

Если не искать тайн в происхождении героини, то флешбэк про её родителей смотрится иначе. Они улетают с Джакку, бросив дочь, которая с тех пор тоже мечтает улететь. Удерживает её только надежда на возвращение родителей. Ближе к концу фильма Маз Каната говорит: «Ты же понимаешь, что они не вернутся». Нигде здесь не сказано, что загадочные родители — уроженцы другой планеты. Почему бы не предположить, что они родились на этой свалке, с огромным трудом сумели вырваться — но дочь взять не смогли?

В тех же «Последствиях» рассказывается, что на Джакку есть некий «вихрь Света» — источник Силы. Поэтому Рей не обязательно быть чьей-то родственницей, чтобы обладать могуществом. Семейная сага ничуть не пострадает: конфликт всё равно строится вокруг Бена Соло, которого надо то ли убить, то ли вернуть на Светлую сторону. Почему бы призракам Силы не привлечь для такого дела стороннюю талантливую девушку?

Ну а для любителей символических имён добавим, что по-японски слово «Рей» означает «Ноль». По законам интернет-логики это железное доказательство, что героиня не чьято родственница, а «чистый лист».

Люк Серый

Ещё до «Пробуждения Силы» ходили слухи, что Люк ушёл в отшельничество не просто так. По одной из версий, он стал настолько могущественным, что боится собственной Силы, которую нельзя отнести ни к Светлой, ни к Тёмной стороне. В других слухах говорилось, что джедай постоянно общается с духом своего отца, а тот даже после смерти терзается внутренним конфликтом. В общем, Люк стал «серым джедаем» и блуждает на грани, не вписываясь ни в один из прежних моральных кодексов.

Серые джедаи в обновлённой вселенной уже попадались: так в «Повстанцах» называли Асоку, изгнанную из Ордена. У неё даже побелели мечи (да, в новом каноне они умеют менять цвет).

У Люка же и безо всяких слухов есть прекрасный повод плюнуть на всё и уйти в джедайский аналог запоя. Он полжизни положил на восстановление Ордена, а его племянник и лучший ученик взял и всех перерезал! Тут поневоле задумаешься, не пора ли «положить конец» джедаям — плюнуть на все попытки возродить Орден. Зачем стараться, если история повторяется?

В интервью уже не раз говорилось, что Люк окажется не таким, как ожидала Рей. Сломленный старик, который боится ответственности и не хочет никого учить, — отличный образ.

Терпеливый Люк

Другая теория связана с идеей, что Сноук — это древнее зло. Люк, конечно, отшельник. Но почему он поселился в самом древнем храме джедаев, рядом с подозрительным деревом, да ещё и прихватил с собой фолианты из сожжённого Храма, на которых в трейлере видны обугленные следы? Не слишком-то последовательно для джедая, который хочет забыть о прошлом!

Фанаты предположили, что на самом деле Люк давно в курсе, кто такой Сноук, и уже много лет ищет способ его победить. Если речь и впрямь о бессмертном злодее, которого целая толпа джедаев сумела только пленить, дуэлью на световых мечах тут не обойдёшься. Остаётся припасть к истокам, зарыться в джедайский гримуар «Журнал Уиллов» и тщательно разрабатывать план.

Почему же тогда Люк с таким страхом встречает Рей? Всё просто: время ещё не пришло, противосноуковое оружие не готово — и обучение «новой надежды» в замыслы Скайуокера совершенно не вписывается. Того и гляди, следом за девушкой нагрянет батальон Рыцарей Рен и Сноуку станет известно, где прячется престарелый мастер. Какие уж тут исследования Силы, когда надо уносить ноги и снова мотаться по всей галактике на «Тысячелетнем соколе»!

Тёмный Люк

Пожалуй, самая любопытная теория: даже если она неверна, то может послужить основой для прекрасного фанфика. Промо-кампания «Последних джедаев» выдержана в мрачных тонах, и фанаты надеются на откровение, которое перевернёт все их представления о саге. Родственными связями героев уже никого не удивишь — спойлером уровня «я твой отец» может послужить только Люк в роли главного злодея. А главное откровение будет в том, что Скайуокер — настоящий глава Первого ордена.

В самом деле, историю со сгоревшим Храмом мы знаем только из уст других героев. Зато во флэшбеках замечены R2-D2 и Люк, который после этого куда-то делся. Ну а Сноук управляет своей империей дистанционно — и нельзя исключать, что он получает приказы откуда-то ещё. Правда, он посылал Кайло Рена искать Скайуокера… Но это могло быть как прикрытие, так и семена будущего мятежа. В конце концов, какой адепт Тёмной стороны будет долго терпеть приказы от джедая?

Всё может оказаться и ещё веселее: сам Сноук ведь тоже не любит показываться на публике. Как мы знаем по трейлерам, с Рей он будет общаться лично… но кто сказал, что его страхолюдный облик не хитроумный голографический грим?

В общем, отныне и до 14 декабря «Мир фантастики» будет верить, что Люк — это Сноук. А на премьере мы узнаем, что наша теория — отстой.