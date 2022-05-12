Впервые за 50 лет в США пройдет слушание об НЛО

Уже на следующей неделе (17 мая, если точнее) в Конгрессе США пройдет слушание по поводу НЛО — впервые за последние 50 лет.
Основное внимание уделят программе, созданной в 2021 году после обнародования 144 сообщений о неопознанных летающих объектах с 2004 года, из которых объяснить удалось всего одно.
Сначала будет открытое заседание, а закрытое — уже при участии Пентагона. Слушания дадут возможность общественности услышать мнения экспертов из данной области и «разорвать порочный круг чрезмерной секретности и спекуляций».
Американский народ ждет и заслуживает, чтобы его лидеры в правительстве и разведке серьезно оценили и отреагировали на любые потенциальные риски для национальной безопасности. Особенно это касается тех, что мы не до конца понимаем.
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