Организаторы ежегодного конвента для писателей и любителей фантастики «Интерпресскон 2020» обнародовали список номинантов — и мы в нем тоже оказались!

Критика, публицистика и литературоведение

Станислав Бескаравайный — «Зеркало ужаса»;

Василий Владимирский — «Сопряженные миры»;

Мария Галина — Hyperfiction;

Нора Галь — «Мама маленького принца. Неизвестный архив Норы Галь»;

Николай Караев («МирФ») — «Человек-мультивселенная. 80 историй к 80-летию Майкла Муркока»;

(«МирФ») — «Человек-мультивселенная. 80 историй к 80-летию Майкла Муркока»; Генри Лайон Олди («МирФ» и Сборник фантастической ассамблеи) — «Развод по-фантастически»;

(«МирФ» и Сборник фантастической ассамблеи) — «Развод по-фантастически»; Антон Первушин — «12 мифов о советской фантастике»;

Константин Фрумкин — «Святой Грааль для инженеров»;

Сергей Шикарев — «Координаты фантастики»;

Валерий Шлыков — «Философствующая фантастика: от Стругацких до «Матрицы»».

Крупная форма

Ольгерд Бахаревич — «Собаки Европы»;

Ксения Букша — «Чуров и Чурбанов»;

Шимун Врочек и Юрий Некрасов — «Золотая пуля»;

Лев Гурский — «Корвус Коракс»;

Марина и Сергей Дяченко — «Луч»;

Дмитрий Захаров — «Средняя Эдда»;

Виктор Колюжняк — «Эль Пунто»;

Сергей Лукьяненко — «Маги без времени»;

Андрей Лях — «Челтенхэм»;

Виктор Мартинович — «Ночь»

Владимир Мироненко — «Алешины сны»;

Генри Лайон Олди — «Блудный сын, или Ойкумена: двадцать лет спустя»;

Николай и Светлана Пономаревы — «Город без войны»;

Андрей Рубанов — «Финист — ясный сокол»;

Алексей Сальников — «Опосредованно»;

Андрей Столяров — «Темные небеса»;

Ольга Фикс — «Темное дитя».

Средняя форма

Сергей и Марина Дяченко — «Времена года»;

Сергей и Марина Дяченко — «Солнечный круг»;

Елена Кушнир — «Боги наших отцов»;

Святослав Логинов — «Вымертский тракт»;

Тимур Максютов — «Пассат»;

Виктор Пелевин — «Искусство легких касаний»;

Борис Руденко — «Болото»;

Ольга Рэйн — «Глина и серебро»;

София Синицкая — «Система полковника Смолова и майора Петрова»;

Андрей Столяров — «Зимний букет»;

Денис Тихий — «Холодный остров. Теплый остров»;

Антон Шарипов — «Сколько лап у муравья?»;

Владимир Шлифовальщик — «Боевые искусства Ветрогорья».

Малая форма

Дарья Бобылева — «Старшая сестра»;

Артем Гаямов — «Разбуди в себе дракона»;

Николай Горнов — «Зона посадки»;

Александр Золотько — «Имя — не важно»;

Максим Кабир — «Исцеление»;

Леонид Каганов — «Все дело в усах»;

Николай Караев — «К проблеме эха в ксеноязыке омоомоо»;

Андрей Кокоулин — «Будем жить»;

Святослав Логинов — «Остров»;

Тимур Максютов — «Ждудь»;

Юрий Некрасов — «В оковах Сталинграда»;

Кусчуй Непома — «Квадрат»;

Дмитрий Тихонов — «Вилами по воде»;

Татьяна Томах — «Тихий час»;

Виктор Точинов — «Еще 12 лет спустя»;

Елена Щетинина — «Мать сырой земли».

Дебютные книги

Александра Голубева — «Катастеризм»;

Владимир Калашников — «Лига выдающихся декадентов»;

Вадим Картушов — «Стазис»;

Роман Суржиков — «Стрела, монета, искра».

Что касается микрорассказов, то голосование по ним стартует 8 мая в 16:00 по МСК. В то же время будет открыт их номинационный список.

Награждение на премию «Интерпресскон» пройдет с 8 по 11 мая в петербургском пансионате «Театральный». Регистрацию на мероприятие можно пройти на официальном сайте.