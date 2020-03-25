Организаторы ежегодного конвента для писателей и любителей фантастики «Интерпресскон 2020» обнародовали список номинантов — и мы в нем тоже оказались!
Критика, публицистика и литературоведение
- Станислав Бескаравайный — «Зеркало ужаса»;
- Василий Владимирский — «Сопряженные миры»;
- Мария Галина — Hyperfiction;
- Нора Галь — «Мама маленького принца. Неизвестный архив Норы Галь»;
- Николай Караев («МирФ») — «Человек-мультивселенная. 80 историй к 80-летию Майкла Муркока»;
- Генри Лайон Олди («МирФ» и Сборник фантастической ассамблеи) — «Развод по-фантастически»;
- Антон Первушин — «12 мифов о советской фантастике»;
- Константин Фрумкин — «Святой Грааль для инженеров»;
- Сергей Шикарев — «Координаты фантастики»;
- Валерий Шлыков — «Философствующая фантастика: от Стругацких до «Матрицы»».
Крупная форма
- Ольгерд Бахаревич — «Собаки Европы»;
- Ксения Букша — «Чуров и Чурбанов»;
- Шимун Врочек и Юрий Некрасов — «Золотая пуля»;
- Лев Гурский — «Корвус Коракс»;
- Марина и Сергей Дяченко — «Луч»;
- Дмитрий Захаров — «Средняя Эдда»;
- Виктор Колюжняк — «Эль Пунто»;
- Сергей Лукьяненко — «Маги без времени»;
- Андрей Лях — «Челтенхэм»;
- Виктор Мартинович — «Ночь»
- Владимир Мироненко — «Алешины сны»;
- Генри Лайон Олди — «Блудный сын, или Ойкумена: двадцать лет спустя»;
- Николай и Светлана Пономаревы — «Город без войны»;
- Андрей Рубанов — «Финист — ясный сокол»;
- Алексей Сальников — «Опосредованно»;
- Андрей Столяров — «Темные небеса»;
- Ольга Фикс — «Темное дитя».
Средняя форма
- Сергей и Марина Дяченко — «Времена года»;
- Сергей и Марина Дяченко — «Солнечный круг»;
- Елена Кушнир — «Боги наших отцов»;
- Святослав Логинов — «Вымертский тракт»;
- Тимур Максютов — «Пассат»;
- Виктор Пелевин — «Искусство легких касаний»;
- Борис Руденко — «Болото»;
- Ольга Рэйн — «Глина и серебро»;
- София Синицкая — «Система полковника Смолова и майора Петрова»;
- Андрей Столяров — «Зимний букет»;
- Денис Тихий — «Холодный остров. Теплый остров»;
- Антон Шарипов — «Сколько лап у муравья?»;
- Владимир Шлифовальщик — «Боевые искусства Ветрогорья».
Малая форма
- Дарья Бобылева — «Старшая сестра»;
- Артем Гаямов — «Разбуди в себе дракона»;
- Николай Горнов — «Зона посадки»;
- Александр Золотько — «Имя — не важно»;
- Максим Кабир — «Исцеление»;
- Леонид Каганов — «Все дело в усах»;
- Николай Караев — «К проблеме эха в ксеноязыке омоомоо»;
- Андрей Кокоулин — «Будем жить»;
- Святослав Логинов — «Остров»;
- Тимур Максютов — «Ждудь»;
- Юрий Некрасов — «В оковах Сталинграда»;
- Кусчуй Непома — «Квадрат»;
- Дмитрий Тихонов — «Вилами по воде»;
- Татьяна Томах — «Тихий час»;
- Виктор Точинов — «Еще 12 лет спустя»;
- Елена Щетинина — «Мать сырой земли».
Дебютные книги
- Александра Голубева — «Катастеризм»;
- Владимир Калашников — «Лига выдающихся декадентов»;
- Вадим Картушов — «Стазис»;
- Роман Суржиков — «Стрела, монета, искра».
Что касается микрорассказов, то голосование по ним стартует 8 мая в 16:00 по МСК. В то же время будет открыт их номинационный список.
Награждение на премию «Интерпресскон» пройдет с 8 по 11 мая в петербургском пансионате «Театральный». Регистрацию на мероприятие можно пройти на официальном сайте.
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