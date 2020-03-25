Организаторы ежегодного конвента для писателей и любителей фантастики «Интерпресскон 2020» обнародовали список номинантов — и мы в нем тоже оказались!

Критика, публицистика и литературоведение

  • Станислав Бескаравайный — «Зеркало ужаса»;
  • Василий Владимирский — «Сопряженные миры»;
  • Мария Галина — Hyperfiction;
  • Нора Галь — «Мама маленького принца. Неизвестный архив Норы Галь»;
  • Николай Караев («МирФ») — «Человек-мультивселенная. 80 историй к 80-летию Майкла Муркока»;
  • Генри Лайон Олди («МирФ» и Сборник фантастической ассамблеи) — «Развод по-фантастически»;
  • Антон Первушин — «12 мифов о советской фантастике»;
  • Константин Фрумкин — «Святой Грааль для инженеров»;
  • Сергей Шикарев — «Координаты фантастики»;
  • Валерий Шлыков — «Философствующая фантастика: от Стругацких до «Матрицы»».

Крупная форма

  • Ольгерд Бахаревич — «Собаки Европы»;
  • Ксения Букша — «Чуров и Чурбанов»;
  • Шимун Врочек и Юрий Некрасов — «Золотая пуля»;
  • Лев Гурский — «Корвус Коракс»;
  • Марина и Сергей Дяченко — «Луч»;
  • Дмитрий Захаров — «Средняя Эдда»;
  • Виктор Колюжняк — «Эль Пунто»;
  • Сергей Лукьяненко — «Маги без времени»;
  • Андрей Лях — «Челтенхэм»;
  • Виктор Мартинович — «Ночь»
  • Владимир Мироненко — «Алешины сны»;
  • Генри Лайон Олди — «Блудный сын, или Ойкумена: двадцать лет спустя»;
  • Николай и Светлана Пономаревы — «Город без войны»;
  • Андрей Рубанов — «Финист — ясный сокол»;
  • Алексей Сальников — «Опосредованно»;
  • Андрей Столяров — «Темные небеса»;
  • Ольга Фикс — «Темное дитя».

Средняя форма

  • Сергей и Марина Дяченко — «Времена года»;
  • Сергей и Марина Дяченко — «Солнечный круг»;
  • Елена Кушнир — «Боги наших отцов»;
  • Святослав Логинов — «Вымертский тракт»;
  • Тимур Максютов — «Пассат»;
  • Виктор Пелевин — «Искусство легких касаний»;
  • Борис Руденко — «Болото»;
  • Ольга Рэйн — «Глина и серебро»;
  • София Синицкая — «Система полковника Смолова и майора Петрова»;
  • Андрей Столяров — «Зимний букет»;
  • Денис Тихий — «Холодный остров. Теплый остров»;
  • Антон Шарипов — «Сколько лап у муравья?»;
  • Владимир Шлифовальщик — «Боевые искусства Ветрогорья».

Малая форма

  • Дарья Бобылева — «Старшая сестра»;
  • Артем Гаямов — «Разбуди в себе дракона»;
  • Николай Горнов — «Зона посадки»;
  • Александр Золотько — «Имя — не важно»;
  • Максим Кабир — «Исцеление»;
  • Леонид Каганов — «Все дело в усах»;
  • Николай Караев — «К проблеме эха в ксеноязыке омоомоо»;
  • Андрей Кокоулин — «Будем жить»;
  • Святослав Логинов — «Остров»;
  • Тимур Максютов — «Ждудь»;
  • Юрий Некрасов — «В оковах Сталинграда»;
  • Кусчуй Непома — «Квадрат»;
  • Дмитрий Тихонов — «Вилами по воде»;
  • Татьяна Томах — «Тихий час»;
  • Виктор Точинов — «Еще 12 лет спустя»;
  • Елена Щетинина — «Мать сырой земли».

Дебютные книги

  • Александра Голубева — «Катастеризм»;
  • Владимир Калашников — «Лига выдающихся декадентов»;
  • Вадим Картушов — «Стазис»;
  • Роман Суржиков — «Стрела, монета, искра».

Что касается микрорассказов, то голосование по ним стартует 8 мая в 16:00 по МСК. В то же время будет открыт их номинационный список.

Награждение на премию «Интерпресскон» пройдет с 8 по 11 мая в петербургском пансионате «Театральный». Регистрацию на мероприятие можно пройти на официальном сайте.

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