Встречайте The Boys: Diabolical — анимационная антология по вселенной «Пацанов»

«Пацаны» снова на коне!
Amazon Prime Video неожиданно анонсировал спин-офф «Пацанов» — но не тот, что про колледж суперов, а анимационную антологию. Называться сериал будет The Boys: Diabolical, войдёт в него восемь эпизодов.
Параллельно с анонсом Prime Video представил тизер с Карлом Урбаном.
Антология расскажет разные истории во вселенной «Пацанов». Над сюжетами будут работать Гарт Эннис (сценарист оригинального комикса), дуэт комиков Эван Голдберг и Сет Роген, комик Энди Сэмберг («Бруклин 9-9», «Зависнуть в Палм-Спрингс»), а также Джастин Ройланд («Рик и Морти»).
Эрик Крипке, создатель сериала, подчеркнул, что восемь эпизодов антологии уже почти завершены. По словам Рогена и Голдберга, им давно хотелось «украсть идею „Аниматрицы“».
Премьера намечена на 2022-й.
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