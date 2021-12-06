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    Новости

    Встречайте The Boys: Diabolical — анимационная антология по вселенной «Пацанов»

    6 декабря 2021
    06.12.2021
    1184
    0 минут на чтение
    Встречайте The Boys: Diabolical — анимационная антология по вселенной «Пацанов»

    «Пацаны» снова на коне!

    Amazon Prime Video неожиданно анонсировал спин-офф «Пацанов» — но не тот, что про колледж суперов, а анимационную антологию. Называться сериал будет The Boys: Diabolical, войдёт в него восемь эпизодов.

    Параллельно с анонсом Prime Video представил тизер с Карлом Урбаном.

    Антология расскажет разные истории во вселенной «Пацанов». Над сюжетами будут работать Гарт Эннис (сценарист оригинального комикса), дуэт комиков Эван Голдберг и Сет Роген, комик Энди Сэмберг («Бруклин 9-9», «Зависнуть в Палм-Спрингс»), а также Джастин Ройланд («Рик и Морти»).

    Эрик Крипке, создатель сериала, подчеркнул, что восемь эпизодов антологии уже почти завершены. По словам Рогена и Голдберга, им давно хотелось «украсть идею „Аниматрицы“».

    Премьера намечена на 2022-й.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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