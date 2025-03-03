КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Фильм «Обезьяна» Осгуда Перкинса: по ком стучит барабан
«Ущелье»: ромком, который хотел стать боевиком
Какие фильмы смотреть в кино в марте 2025? Йовович против русских комедий
Магия льда и огня: фэнтези и фантастические фильмы, снятые в Исландии

Классика

«Звёздные войны»: обречённые на провал
Как «Звёздные войны» изменили культуру и стали великими
Новости

«Вся наша реальность в опасности» — трейлер второго сезона «Доктора Кто»

Дмитрий Кинский
3 марта 13:23
18
1 минута на чтение
BBC представила первый трейлер второго сезона «Доктора Кто» со звездой «Полового воспитания» Шути Гатвой в главной роли.
В грядущих эпизодах компанию Доктору составит новая спутница Белинда Чандра. Ее сыграла Варада Сету, известная по «Звездным войнам: Андор».
Также в актерском составе числится Алан Каммин («Дети шпионов»), который озвучил мультяшного персонажа.
Премьера состоится 12 апреля.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 255 (февраль 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Старая добрая кинофантастика»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Капитан Америка 4» может не окупить затраты на производство

Новости

Победители «Оскара» 2025: «Анора», «Дюна» и другие
Как там Борисов?

Новости

Мобильная игра Illusion Connect уже вышла в России
Регистрируйся прямо сейчас

Новости

Худшие фильмы 2024 года по версии «Золотой малины» — и ответ Копполы
Есть сюрпризы!

Новости

Сериал «Фонари» будет балансировать между мифологией и приземленной драмой
Премьера ожидается в 2026 году.

Новости

Фанаты в ужасе от тизера «Шрэка 5»
Мультфильм выйдет в конце 2026 года

Новости

Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди опровергла свой уход на пенсию
Хотя поиски преемника уже начались.

Новости

Новый трейлер аниме «Лазарь» от автора «Ковбоя Бибопа»
Премьера ожидается 5 апреля.

Новости

Авторы Metro и Николас Виндинг Рефн анонсировали НФ-шутер La Quimera
Даты выхода пока нет

Новости

Новый трейлер комедийного хоррора «Смерть единорога» от A24
В России ленту покажут 3 апреля.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты