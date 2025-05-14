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Вторая глава аниме «Дни Сакамото» выйдет в июле

Андрей Квасков
14 мая 13:31
3
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Netflix представил трейлер и дату релиза второй части первого сезона аниме «Дни Сакамото».
Netflix
Таро Сакамото был профессиональным киллером. Другие наёмники им восхищались, а злодеи боялись. Но однажды... Сакамото влюбился! Завязал с криминалом, женился, стал отцом и в итоге... Разжирел! Толстый дядька из соседнего магазина — в прошлом непревзойдённый убийца! Сможет ли он уберечь свою семью от опасности?
Первая половина вышла в январе 2025 года и получила 7,4/10 баллов от пользователей портала IMDb.

«Дни Сакамото» вернутся 14 июля 2025 года.
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