Вторая глава аниме «Дни Сакамото» выйдет в июле

Таро Сакамото был профессиональным киллером. Другие наёмники им восхищались, а злодеи боялись. Но однажды... Сакамото влюбился! Завязал с криминалом, женился, стал отцом и в итоге... Разжирел! Толстый дядька из соседнего магазина — в прошлом непревзойдённый убийца! Сможет ли он уберечь свою семью от опасности?