Второй сезон «Вампиров средней полосы» выйдет в середине декабря

Сервис START объявил, что премьера второго сезона «Вампиров средней полосы» состоится 13 декабря.
Его синопсис гласит:
Новая родня уже готовится въехать в квартиру Святослава Вернидубовича, а Хранитель планирует чипировать все вампирское семейство.
К своим ролям вернулись Юрий Стоянов, Дмитрий Лысенков, Артем Ткаченко, Ольга Медынич и Дмитрий Чеботарев. Также Анастасия Стежко заменит Екатерину Кузнецову в роли следовательницы Анны.
Шоураннером снова выступает Алексей Акимов, а за постановку на этот раз отвечает Дмитрий Грибанов («Два холма» и «Гранд»).
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