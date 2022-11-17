Второй сезон «Вампиров средней полосы» выйдет в середине декабря

Сервис START объявил, что премьера второго сезона «Вампиров средней полосы» состоится 13 декабря.

Его синопсис гласит:

Новая родня уже готовится въехать в квартиру Святослава Вернидубовича, а Хранитель планирует чипировать все вампирское семейство.

К своим ролям вернулись Юрий Стоянов, Дмитрий Лысенков, Артем Ткаченко, Ольга Медынич и Дмитрий Чеботарев. Также Анастасия Стежко заменит Екатерину Кузнецову в роли следовательницы Анны.

Шоураннером снова выступает Алексей Акимов, а за постановку на этот раз отвечает Дмитрий Грибанов («Два холма» и «Гранд»).