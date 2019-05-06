Второй трейлер «Человека-паука: Вдали от дома» спойлерит «Мстителей: Финал»

Sony выпустили второй трейлер сиквела «Человека-паука» — и ролик спойлерит последствия «Мстителей: Финал». Об этом предупреждает и Том Холланд, исполнитель роли Питера Паркера.
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Дубляж
Фильм расскажет о путешествии Питера Паркера по Европе. Человеку-пауку и Мистерио, которого играет Джейк Джилленхол, придётся объединиться, чтобы вместе одолеть элементалей и спасти мир.
Союз дружелюбного соседа и Мистерио будет инициативой Ника Фьюри, который пригласит героя Джилленхола как специалиста по стихиям. В этом фильме, по словам актёра, Мистерио будет «хорошим парнем». Фьюри и Хэппи вообще уделено внимания не меньше, чем самому Мистерио.
А ещё фильм — первый в MCU, который начал раскрывать тему Мультивселенной.
В российский прокат фильм выйдет 4 июля.
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