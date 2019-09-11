Вупи Голдберг присоединилась к актёрскому составу мини-сериала «Противостояние» по роману Стивена Кинга. Она сыграет роль матери Эбигейл, сообщает Deadline. Также, по данным Collider, Александр Скарсгард получил партию Рэндалла Флэгга.

Кроме этого, шоу появятся Джован Адепо (Ларри Андервуд), Оуэн Тиг (Гарольд Лаудер), Брэд Уильям Хенке (Том Каллен), Дэниел Сунджата (Кобб) и Мэрилин Мэнсон, роль которого пока неизвестна.

По информации СМИ, CBS All Access вёл переговоры сразу с несколькими актёрами на ключевые роли в сериале. Среди них — Джеймс Марсден (Стюарт Редман), Эмбер Хёрд (Надин Кросс), Грег Киннир (Глен Бейтман), Одесса Янг (Фрэнни Голдсмит), Генри Зага (Ник Эндрос). Их участие в шоу пока не подтверждено.

Режиссёром экранизации выступит Джош Бун («Виноваты звёзды»). Вместе с ним за сценарий отвечает Бен Кавелл. Стивен Кинг также участвует в производстве мини-сериала.

Всего запланировано 10 эпизодов. Предположительная дата выхода — 2020 год.

«Противостояние» — один из самых объёмных и масштабных романов Стивена Кинга. Его действие разворачивается в 90-е года и рассказывает про пандемию экспериментального супергриппа. Она убивает практически всё население мира, а немногие выжившие объединяются в небольшие группы и борются за ресурсы и припасы. Именно в этом романе впервые появился загадочный «человек в чёрном» Рэндалл Флегг, который позже бросал вызов Роланду в «Тёмной башне».