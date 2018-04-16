Sony Pictures RU опубликовали финальный трейлер фантастического боевика «Черновик». Это экранизация одноимённого романа Сергея Лукьяненко, но не слишком точная — уже по кадрам из трейлеров видно, что в картине оставили лишь основной сюжет, а многие детали изменили.

В центре сюжета окажется геймдизайнер Кирилл, которого некие силы буквально «вычёркивают» из жизни. Однажды утром он понимает, что в его квартире живёт кто-то другой, а родственники, друзья, коллеги и даже девушка его не узнают. Кирилл выясняет, что его предназначение — стать своего рода таможенником между параллельными мирами.

Несмотря на все отличия — в том числе и диковинных роботов-матрёшек — Сергей Лукьяненко отмечает, что экранизация получилась ближе к первоисточнику, чем в своё время «Дозоры». В фильме покажут лишь некоторые из описанных в книге миров. Так, например, в одном из них Москва будет немного напоминать Пекин, заселённый русскими и китайцами. А мир «Заповедника» отразит «дикую» версию Москвы: проросший джунглями Кремль, белоснежные пляжи и чистая Москва-река, в которой можно купаться.

Ранее фильм должен был выйти 15 марта, но премьеру перенесли на 25 мая.