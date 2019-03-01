Вышел финальный трейлер «Хеллбоя», и он оправдывает рейтинг R

Lionsgate опубликовала финальный Red Band-трейлер «Хеллбоя», в котором авторы оправдывают недавнюю новость о взрослом рейтинге R — кровища так и хлещет с экрана.

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Дубляж

Перезапущенный «Хеллбой» расскажет о нападении Кровавой королевы, которая намерена уничтожить мир, чтобы на его обломках возвести новый порядок. Как и в фильмах Дель Торо, здесь тоже уделят внимание происхождению самого Хеллбоя.

Картину снимает режиссёр Нил Маршал («Мир Дикого Запада», «Игра престолов») по сценарию Майка Миньолы, создателя оригинальных комиксов. Роль Хеллбоя исполнил Дэвид Харбор («Очень странные дела»), его отца сыграл Йен Макшейн («Американские боги»), а роль Кровавой королевы досталась Миле Йовович («Обитель зла», «Пятый элемент»).

В российский прокат фильм выйдет 11 апреля.