Вышел первый тизер фильма «Блуждающая Земля» по роману Лю Цысиня

В сети вышел первый тизер научно-фантастической картины «Блуждающая Земля», основанной на одноименном романе Лю Цысиня.

Сюжет рассказывает о будущем, где учёные понимают, что Солнце скоро погаснет, из-за чего Земля и всё человечество обречены на гибель. Выходом из этой ситуации становится проект с кодовым названием «Блуждающая Земля». Для его осуществления люди превращают нашу планету в космический корабль и отправляются на поиски новой звёздной системы.

Премьера фильма запланирована на 5 февраля 2019 года.