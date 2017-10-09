На фестивале New York Comic-Con представили трейлер 11 сезона сериала «Секретные материалы». Смотрим!

Трейлер выглядит жутко и рассказывает об опасности, которая грозит всем жителям Земли. Но Скалли и Малдеру предстоит не только спасти их жизни, но и отыскать сына Уильяма. Кроме того, создатели сериала обещают в новом сезоне рассказать всё о Курильщике. А в конце нас опять ждёт клиффхенгер.

10 эпизодов нам покажут в 2018 году.

Читайте также

Новые «Секретные материалы» и разочарование 8

Новые «Секретные материалы» и разочарование

27.02.2016

Духовны и Андерсон кажутся не старыми, а усталыми и откровенно смеются над своими героями.

Новые «Секретные материалы» и разочарование 2

«Секретные материалы»: как спасти 11 сезон

13.05.2017

Сериал про Малдера и Скалли продлили на 11 сезон, хотя 10-й был довольно неудачным. Что может сделать Крис Картер, чтобы вернуть «Секретные материалы» в форму?

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

Комментарии

Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта.