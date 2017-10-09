На фестивале New York Comic-Con представили трейлер 11 сезона сериала «Секретные материалы». Смотрим!

Трейлер выглядит жутко и рассказывает об опасности, которая грозит всем жителям Земли. Но Скалли и Малдеру предстоит не только спасти их жизни, но и отыскать сына Уильяма. Кроме того, создатели сериала обещают в новом сезоне рассказать всё о Курильщике. А в конце нас опять ждёт клиффхенгер.

10 эпизодов нам покажут в 2018 году.