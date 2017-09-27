В Сети появился первый трейлер фантастического фильма «Аннигиляция» (Annihilation). Его написал и поставил режиссёр Алекс Гарланд, снявший ранее ленту «Из машины». Ролик выглядит весьма интригующе, посмотрите, что у него получилось:

Лента основана на трилогии Джеффа Вандермеера «Зона Икс» (у нас пока вышли только первые две части), которая рассказывает об аномалиях, творящихся в неизведанном Районе Икс. Правительство раз за разом отправляет туда группы исследователей. Первый отряд рассказал о нетронутых райских пейзажах, участники второго покончили жизнь самоубийством, а члены третьего друг друга расстреляли. Участники последней, одиннадцатой, экспедиции вернулись сильно изменившимися. Вскоре они умерли от тяжёлой формы рака. Теперь в Зону Икс отправляется двенадцатая экспедиция, которая состоит из четырёх женщин: антрополога, топографа, психолога и биолога.

В фильме снялись Натали Портман, Дженнифер Джейсон Ли, Тесса Томпсон, Оскар Айзек, Джина Родригес и другие. Увидеть саму картину можно будет в феврале 2018 года. 

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Кот-редактор
Кот-редактор
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