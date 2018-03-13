Первый трейлер фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

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В Сети появился первый трейлер фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Скорее посмотрите!

Дубляж:

Вторая часть «Фантастических тварей» сосредоточится на Геллерте Грин-де-Вальде (Джонни Депп) — тёмном волшебнике, который сбежит в Европу, где вновь начнёт сеять страх и строить планы мирового господства. Остановить его сможет только Альбус Дамболдор (Джуд Лоу), и для этого ему понадобиться помощь Ньюта Саламандера.

Премьера в России назначена на 15 ноября 2018 года.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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