Вышел тизер одного из эпизодов четвёртого сезона «Чёрного зеркала»

В Сети появился первый тизер одного из эпизодов фантастического сериала «Чёрное зеркало». Серия называется «Архангел» (Arkangel), и в ней рассказывается о чрезмерном родительском контроле и воспитании детей.

Режиссёром серии выступила актриса Джоди Фостер («Молчание ягнят», «Оранжевый — хит сезона», «Элизиум: Рай не на земле»). Ранее нам показали постер этой же серии:

Увы, дата выхода 4 сезона пока не называется.