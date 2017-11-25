Вышел тизер одного из эпизодов четвёртого сезона «Чёрного зеркала»

В Сети появился первый тизер одного из эпизодов фантастического сериала «Чёрное зеркало». Серия называется «Архангел» (Arkangel), и в ней рассказывается о чрезмерном родительском контроле и воспитании детей.
Режиссёром серии выступила актриса Джоди Фостер («Молчание ягнят», «Оранжевый — хит сезона», «Элизиум: Рай не на земле»). Ранее нам показали постер этой же серии:
Увы, дата выхода 4 сезона пока не называется.
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