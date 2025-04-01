Вышел тизер восьмого сезона «Рика и Морти» с датой релиза

Вместе с этим стала известна дата возвращения шоу на экраны — новые эпизоды начнут выходить 25 мая.





Еще в конце 2024 года продюсеры во время Comic Con объявили о продлении мультсериала на 11 и 12 сезоны. Таким образом, шоу будет выходить как минимум до 2029 года, если не будет длительных перерывов.







В октябре также состоялась премьера аниме-адаптации «Рика и Морти», которая получила крайне низкие оценки от зрителей.

Компания Adult Swim представила тизер-трейлер восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти».