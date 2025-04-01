КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в апреле 2025-го? Русские кайдзю и сказочные убийцы
«Белоснежка» из зловещей долины. Обзор ремейка
10 самых ярких ролей Брюса Уиллиса
«Электрический штат» сделал весёлый ретрофутуризм из мрачных картин. Это плохо?

Классика

Фантастические фильмы, которые у нас любят больше, чем на родине
«Оно»: отличия и тайные связи книги и фильма
Новости

Вышел тизер восьмого сезона «Рика и Морти» с датой релиза

Андрей Квасков
1 апреля 12:16
245
1 минута на чтение
Компания Adult Swim представила тизер-трейлер восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти». Вместе с этим стала известна дата возвращения шоу на экраны — новые эпизоды начнут выходить 25 мая.

Еще в конце 2024 года продюсеры во время Comic Con объявили о продлении мультсериала на 11 и 12 сезоны. Таким образом, шоу будет выходить как минимум до 2029 года, если не будет длительных перерывов.

В октябре также состоялась премьера аниме-адаптации «Рика и Морти», которая получила крайне низкие оценки от зрителей.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 256. Март 2025
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #2025. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Я разочарован» — шоураннер «Дома дракона» отреагировал на критику сериала от Джорджа Мартина

Новости

Авторы Rue Valley и художник комиксов The Awkward Yeti выпустили симулятор продуктивности

Новости

Жуткие оккультные ритуалы в трейлере хоррора «Верни ее из мертвых»

Новости

В новой экранизации «Хроник Нарнии» Аслан станет львицей

Новости

Новый трейлер седьмого сезона «Черного зеркала»

Новости

«Дайте мне чертов шанс» — Финн Джонс готов вернуться к роли Железного кулака
Быть может он вернется во втором сезоне «Сорвиголовы»?

Новости

Фэнтези-фильм «Хаген. В дoлине Нибелунгов» покажут в России
Премьера ожидается в апреле.

Новости

СМИ: корейские студии могут получить права на разработку новых игр по StarCraft
В планах уже значатся мобильные игры, RPG и шутер.

Новости

Riot готовится к съемкам сериала по League of Legends в Вьетнаме

Новости

Трейлер «Пункта назначения» стал вторым по популярности среди хорроров
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты