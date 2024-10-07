Вышел трейлер мексиканского мода для Fallout: New Vegas





По сюжету, крупнейший город Северной Америки лежит в руинах, став полем сражений для группировок, борющихся за господство и выживание. Как указано в синопсисе, Мехико сочетает в себе жестокость и красоту.





По словам разработчиков, Fallout: Nuevo Mexico далека от завершения, поэтому у нее нет даже примерной даты релиза. Более того, в 2024 году команда успела сообщить о заморозке работы и ее возобновлении.

Команда фанатов выпустила новый трейлер масштабной модификации для Fallout: New Vegas. Проект называется Fallout: Nuevo Mexico, а его события развернутся в Мехико.