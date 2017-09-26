Канал History запускает новый исторический сериал «Падение Ордена» (Knightfall), который расскажет о драматических событиях ордена тамплиеров. Посмотрите новый трейлер шоу:

Сериал рассказывает о падении, преследовании и сожжении на кострах тамплиеров 13 октября 1307 года, за которым стояли папа римский Климент V и король Франции Филипп IV. Сюжет разворачивается вокруг лидера тамплиеров — храброго воина сэра Лэндри, который разочарован неудачей тамплиеров на Святой Земле, однако его дух воспрянет, когда вновь объявляется Святой Грааль.

«Падение рыцарей» планируется как художественный сериал, то есть речь идёт о вымышленных персонажах и событиях в рамках исторического периода. Всего должно выйти 10 эпизодов. Премьера намечена на 6 декабря.

Кроме того, History продолжает развивает свой другой исторический сериал — «Викинги». Он будет идти параллельно с «Падением Ордена».

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