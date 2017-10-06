Канал SyFy представил трейлер психоделического комедийного сериала «Happy!» («Хэппи!»).

В центре сюжета — бывший пьянчуга-полицейский Ник Сакс, который решил заделаться наёмным убийцей. На одном из заданий его жизнь оказывается под угрозой, но Сакса приводят в сознание и он начинает видеть синего единорожка по кличке Хэппи.

Сериал основан на комиксе «Happy!» популярного сценариста Гранта Моррисона. Он работал над несколькими десятками серий как для крупных издательств вроде Marvel и DC, так и над проектами других серий. Адаптацией комикса для ТВ занимался режиссер Брайан Тейлор, снявший фильмы «Адреналин» и «Геймер».

Премьера намечена 6 декабря.