На Amazon Prime Video вышли все эпизоды второго сезона «Благих знамений» — фэнтезийного сериала с Дэвидом Теннантом и Майклом Шином, основанным на романе Терри Пратчетта и Нила Геймана.

Если первый сезон целиком экранизировал книгу-первоисточник, то второй стал вольным продолжением за авторством Геймана. Писатель придумал историю, вдохновляясь наработки со времён работы над книгой вместе с Пратчеттом.

Во втором сезоне дуэту ангела Азирафаэля и демона Кроули, который отринул Рай и Ад и вместо служения поселился на Земле, предстоит иметь дело с неожиданно свалившимся им на головы ангелом — старым приятелем Гавриилом. Он ничегошеньки не помнит, но почему-то Небеса и Преисподняя наперегонки жаждут добраться до него.

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