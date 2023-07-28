На Amazon Prime Video вышли все эпизоды второго сезона «Благих знамений» — фэнтезийного сериала с Дэвидом Теннантом и Майклом Шином, основанным на романе Терри Пратчетта и Нила Геймана.
Если первый сезон целиком экранизировал книгу-первоисточник, то второй стал вольным продолжением за авторством Геймана. Писатель придумал историю, вдохновляясь наработки со времён работы над книгой вместе с Пратчеттом.
Во втором сезоне дуэту ангела Азирафаэля и демона Кроули, который отринул Рай и Ад и вместо служения поселился на Земле, предстоит иметь дело с неожиданно свалившимся им на головы ангелом — старым приятелем Гавриилом. Он ничегошеньки не помнит, но почему-то Небеса и Преисподняя наперегонки жаждут добраться до него.
Трейлер
Постер
Кадры
Читайте также
Сериал «Благие знамения»: Апокалипсис — это весело
Экранизация Пратчетта и Геймана, сделанная бережно и с любовью, но без скучного копирования оригинала.
30 пасхалок и отсылок в сериале «Благие знамения»
Тайные связи с «Доктором Кто» и «Шерлоком», шляпа Пратчетта и вездесущие книги Геймана.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.