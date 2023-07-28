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    Вышел второй сезон «Благих знамений» от Нила Геймана — спустя четыре года после выхода первого сезона

    28 июля 2023
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    28.07.2023
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    На Amazon Prime Video вышли все эпизоды второго сезона «Благих знамений» — фэнтезийного сериала с Дэвидом Теннантом и Майклом Шином, основанным на романе Терри Пратчетта и Нила Геймана.

    Если первый сезон целиком экранизировал книгу-первоисточник, то второй стал вольным продолжением за авторством Геймана. Писатель придумал историю, вдохновляясь наработки со времён работы над книгой вместе с Пратчеттом.

    Во втором сезоне дуэту ангела Азирафаэля и демона Кроули, который отринул Рай и Ад и вместо служения поселился на Земле, предстоит иметь дело с неожиданно свалившимся им на головы ангелом — старым приятелем Гавриилом. Он ничегошеньки не помнит, но почему-то Небеса и Преисподняя наперегонки жаждут добраться до него.

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    Вышел второй сезон «Благих знамений» от Нила Геймана — спустя четыре года после выхода первого сезона 4

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    Вышел второй сезон «Благих знамений» от Нила Геймана — спустя четыре года после выхода первого сезона Вышел второй сезон «Благих знамений» от Нила Геймана — спустя четыре года после выхода первого сезона 2 Вышел второй сезон «Благих знамений» от Нила Геймана — спустя четыре года после выхода первого сезона 1 Вышел второй сезон «Благих знамений» от Нила Геймана — спустя четыре года после выхода первого сезона 3

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