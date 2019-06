30 пасхалок и отсылок в сериале «Благие знамения»

Недавно вышедший сериал «Благие знамения» по одноименной книге Терри Пратчетта и Нила Геймана оказался настоящим кладезем отсылок к другим произведениям и реальным людям. Некоторые из них довольно очевидны, а другие заметить не так уж просто. Мы собрали самые занятные, забавные и трогательные, но наверняка это далеко не всё. С каждым просмотром находится что-нибудь новое, и, возможно, сериал придется пересмотреть еще не раз, чтобы найти всё, что в нем припрятали создатели.

Начнем с сериала «Доктор Кто», поскольку к нему здесь больше всего отсылок. Это неудивительно — многие создатели «Знамений» ранее работали над «Доктором»: и сценарист Нил Гейман, и режиссер Дуглас Маккиннон, и Дэвид Теннант, и Майкл Шин (он озвучил живой астероид Дом в серии «Жена Доктора», геймановской, между прочим), и еще человек двадцать актеров.

Уже в книге «Благие знамения» одним из пришельцев, которых встречает Ньют Пульцифер по пути в Тадфилд, был далек. Прямо он назван не был, но по описанию нетрудно догадаться, что это за «похожий на перечницу» инопланетянин, тем более что Пратчетт был поклонником «Доктора Кто», как и Гейман. В сериале, увы, далек не появился — скорее всего, из-за авторских прав. Зато в заставке ближе к концу видно, как с обрыва падает существо, подозрительно на него похожее. Правда, почему-то с ногами, но все же многие сочли, что это именно далек.

Так или иначе, далеки не забыты. В четвертой серии дети во главе с антихристом Адамом рассуждают о том, что сказали бы пришельцы, оказавшись на Земле. Помимо прочих вариантов мальчик Брайан предлагает реплику «Уничтожить» (Exterminate) — коронную фразу далеков, которые обычно этим на Земле и занимаются. Другая отсылка, о которой Гейман говорил еще до выхода сериала, — галстук Ньюта Пульцифера, который мы видим во второй серии. Он той же расцветки, что и любимый шарф Четвертого Доктора. Еще одна пасхалка скрывается в номерном знаке машины мистера Янга, отца Адама. Это буквы SIDRAT, и если написать их в обратном порядке, получится ТАРДИС — название космического корабля, на котором Доктор путешествует по Вселенной. Кроме того, само слово «СИДРАТ» тоже фигурировало в «Докторе Кто» — это были космические корабли, своеобразные аналоги ТАРДИС, которые использовали Повелители войны в олдскульной серии «Военные игры». Номер машины Кроули тоже важен, хоть и не связан с «Доктором Кто». Если прочесть задом наперед слово NAITRUC, получится CURTAIN — отсылка к final curtain, «последнему занавесу», который означает конец чего-либо, в особенности жизни.

Похожая надпись, curtain наоборот, была на мавзолее в фильме «Смысл жизни по Монти Пайтону». Творчество комик-группы «Монти Пайтон» послужило одним из источников вдохновения для «Знамений». А участник этой группы Терри Гиллиам в свое время собирался делать фильм по «Знамениям» — по слухам, с Робином Уильямсом и Джонни Деппом, — но не срослось. Можно сказать, что по стилю вся заставка сериала — одна сплошная отсылка к «Пайтонам» и Гиллиаму.

Следующую пасхалку разглядеть сложнее: она в кадре всего пару секунд. Когда в четвертой серии Кроули собирается сбежать с Земли подальше от грядущего Апокалипсиса и отправиться на какую-нибудь другую планету, среди возможных вариантов присутствует и Галлифрей. Это родная планета Повелителей времени, к которым принадлежит и Доктор, персонаж Теннанта в «Докторе Кто». Страница книги с изображением Галлифрея мелькает у Кроули за спиной. В пятой серии, когда всадники Апокалипсиса готовятся устроить ядерную войну, экипаж русской подлодки «Жар-птица» вдруг обнаруживает, что у него началась война со всеми сразу. Действие серии «Доктора Кто» «Холодная война» тоже происходило на русской (вернее, советской) атомной подлодке «Жар-птица», и ее ракеты тоже чуть не запустились, но их вовремя остановили. Возможно, эту пасхалку протащил в «Знамения» режиссер Дуглас Маккиннон, потому что «Холодную войну» в 2012 году снимал именно он. Еще одна отсылка может оказаться всего лишь совпадением. В начале третьей серии, когда мы наблюдаем развитие дружбы Кроули и Азирафаэля сквозь века, они оказываются в театре «Глобус» и беседуют с Уильямом Шекспиром. В разговоре Кроули произносит: «Над ним не властны годы, не прискучит его разнообразие вовек», и эта фраза так нравится Шекспиру, что он решает ее позаимствовать для будущей пьесы «Антоний и Клеопатра». В серии ДК «Код Шекспира» Доктор Теннанта выдал при драматурге реплику «Весь мир — театр», и Шекспир тоже ее оценил и позаимствовал. Еще парочка отсылок, которые и не отсылки вовсе, а скорее забавные параллели. В первой серии, как и в книге, мистер Янг называет персонажа Теннанта доктором, имея в виду обычного врача, за которого он принял Кроули. А самого мистера Янга играет Дэниел Мейс, в серии ДК «Ночные кошмары» исполнивший роль Алекса — простого парня, которому случайно достался инопланетный подкидыш из расы тенза. В обоих сериалах персонажи Мейса, не подозревая об этом, воспитывают неродных детей со сверхъестественными способностями, которые по незнанию сначала устраивают хаос, но в итоге благодаря человеческой любви приходят в себя и все исправляют. Занятная отсылка к другому сериалу: если присмотреться, можно заметить, что стул-трон в квартире демона Кроули в точности такой же, как трон демона Кроули из сериала «Сверхъестественное». Это интересная закольцовка, учитывая, что Кроули из «Сверхъестественного» основан именно на Кроули из «Знамений». А символ в круге, который в четвертой серии развоплотил Азирафаэля и отправил его на небо, сильно напоминает оккультный знак изгнания ангела из все того же «Сверхъестественного». К книгам Дугласа Адамса, другом и коллегой которого был Гейман, прямых отсылок в «Знамениях» пока не нашлось. Но можно заметить ряд деталей, которые, возможно, вдохновлены именно его творчеством. Например, в сериале, как и в книге, Азирафаэль с Кроули рассуждают о дельфинах и о том, как невероятно велики их мозги. В «Автостопом по галактике» Адамса дельфины были самым умным земным видом после мышей и раньше всех смекнули, что грядет конец света. А еще в третьей серии Азирафаэль говорит Кроули, что Иисуса распяли за то, что он всего лишь посоветовал людям быть добрее друг к другу. В «Автостопе» Адамс написал ровно то же самое. В сериале можно увидеть и пару производственных отсылок к «Шерлоку», над которым тоже работал режиссер Дуглас Маккиннон (а еще в нем, как и тут, снимались Бенедикт Камбербэтч, Джонатан Арис, Марк Гэйтисс, Шиан Брук и другие). Например, когда Азирафаэль и Кроули идут из парка к машине, на заднем плане можно увидеть здание, которое в «Шерлоке» играло роль джентльменского клуба «Диоген» — там любил проводить время Майкрофт Холмс.

А позднее герои идут пообедать в ресторан «Ритц», но на самом деле это «Критерион». В книгах Ватсон встретил в баре «Критерион» своего друга Стэмфорда, а закончилось это знакомством с Холмсом. Именно туда отправились праздновать Стивен Моффат, Марк Гэйтисс и Стивен Томпсон, когда подписали контракт на «Шерлока». Снять там сцену для сериала у них не вышло, поэтому режиссер Маккиннон во время работы над «Знамениями» написал создателям «Шерлока» и похвастался, что снимает в «Критерионе».

Еще одна «производственная» пасхалка: в третьей серии Ньют читает статью о слишком идеальной погоде в Тадфилде. Автором статьи числится некая Элла Вулфнот. В реальности Элла — главный художник-оформитель «Благих знамений». Первый день Ньюта на новой работе по манере съемки напоминает сериалы в жанре мокьюментари вроде «Офиса» и «Парков и зон отдыха». Как подтвердил Гейман, это сознательная отсылка. Кстати, актер Ник Офферман, известный по роли Рона Суонсона в «Парках», сыграл в «Знамениях» американского посла, которому должны были подкинуть антихриста. Не только Маккиннон добавил в сериал отсылки к другим своим работам. Например, охранник авиабазы, где происходит кульминация «Знамений», на посту читает не что-нибудь, а «Американских богов» Геймана. Другое произведение Геймана, отсылку к которому можно заметить в сериале, — рассказ «Специальное предложение». Его действие происходит в пабе «Грязный осел», и именно в этом пабе в третьей серии «Знамений» Кроули с сообщниками замышляет ограбить церковь и знакомится с ведьмоловом Шедвеллом. Сам Гейман в «Знамениях» тоже засветился, но заметить его не так легко — он спит на одном из передних рядов в кинотеатре, куда приходит Кроули в четвертой серии. А еще он в той же самой сцене озвучил мультяшных кроликов и лягушку на голове Хастура. Изначально Гейман вместе с Пратчеттом собирались сняться в камео вдвоем — хотели есть суши на заднем плане, когда Азирафаэль сидит в ресторане в первой серии. Но после смерти Терри Гейман решил, что одному ему появляться в сцене с суши не стоит, и попросил Маккиннона подобрать ему другую роль. В сцене противостояния детей и всадников Апокалипсиса девочка Пеппер, прежде чем расправиться с Войной, говорит: «I believe in peace, bitch». Это цитата из песни Waitress певицы Тори Эймос, давней подруги Геймана. Она также исполнила кавер на песню A Nightingale Sang in Berkeley Square, который сопровождает финальные титры сериала. Когда в магазине Азирафаэля разгорается пожар, первой вспыхивает брошюра «Звуки музыки». В первой серии и в книге Кроули отговаривал Азирафаэля от Апокалипсиса и пугал его тем, что придется целую вечность снова и снова пересматривать этот мюзикл. В последней серии после восстановления магазина Азирафаэля на полке появляется собрание книг Ричмал Кромптон «Просто Уильям». Роман «Благие знамения» изначально должен был стать пародией на эти книги и даже назывался «Антихрист Уильям». Когда Кроули встречается с Шедвеллом в кафе в третьей серии, на экране на заднем плане показывают фильм «Генерал-ведьмолов»1968 года (известный у нас как «Великий инквизитор»). Это явно отсылка к роду занятий сержанта Шедвелла. А Кроули в той же сцене читает газету, на первой полосе которой можно заметить заголовок Soul Music Catalogue. Вероятно, это отсылка к книге Терри Пратчетта Soul Music («Роковая музыка») из цикла о Плоском мире. И с этого начинается список отсылок к творчеству Пратчетта и к нему самому — их тоже немало. В первой же серии в магазине Азирафаэля можно увидеть книги Пратчетта. Получается, что и Гейман, и Пратчетт как авторы существуют внутри вселенной «Знамений». Там же на вешалке висят фирменная шляпа и шарф сэра Терри.

Эти шарф и шляпа мелькали не только в самом сериале, но и на мировой премьере «Благих знамений» в Лондоне. Как рассказал зрителям Нил Гейман, Пратчетт часто сомневался, что «Благие знамения» удастся воплотить на экране, и говорил, что поверит в это, только если будет смотреть их на премьере рядом с Нилом и с большим ведерком попкорна. А может, даже и тогда не поверит. Поэтому для него на премьере сериала в первом ряду выделили свободное место, на котором лежала шляпа Терри, его шарф и огромное ведро попкорна.

Во второй серии на газетной странице, где Ньют видит объявление о найме ведьмоловов, справа можно заметить объявление о шляпе и шарфе, которые «дядя Терри» потерял в книжном магазине возле Сохо (где и находится магазин Азирафаэля). Номер объявления — GO 28.04. GO — скорее всего, аббревиатура «Благих знамений» (Good Omens), а 28.04 — это 28 апреля, день рождения Терри Пратчетта.Сразу под объявлением о шляпе можно заметить кусочек другого — о потерянной книге The Colour of Magic. «Цвет волшебства» — первая книга Терри Пратчетта из цикла «Плоский мир».Слева на той же странице газеты можно заметить еще одно объявление. Его почти не видно, но говорится в нем о переносе собрания книжного клуба. Его членам предлагается самостоятельно дочитать книгу Геймана «Никогде» («Задверье»), а следующим чтецом назначается таинственный Нил Г. Номер этого объявления — GO 10.11. 10 ноября — день рождения Нила Геймана. Во второй серии, когда Азирафаэль и Кроули расходятся после встречи с Анафемой, на прощание Азирафаэль говорит Кроули: «Mind how you go» («Береги себя»). Это любимая прощальная фраза семьи Пратчеттов, своего рода волшебная мантра, которая оберегает и защищает их, когда они отправляются в дорогу. Фраза упоминается в последней книге Пратчетта, «Пастушья корона», и это было последнее, что дочь Терри Рианна сказала ему перед его смертью. И напоследок еще одна отсылка. В пятой серии, когда четыре всадника Апокалипсиса встречаются в закусочной, Смерть играет в игровые автоматы. Если посмотреть на рейтинг победителей слева, можно увидеть, что Смерть занимает всю десятку лучших мест, кроме первого. Оно досталось кое-кому другому — и этого человека, несмотря на все старания, Смерти победить не удалось.

А какие отсылки или пасхалки заметили вы?