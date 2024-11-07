Warner Bros. не отвечает Тому Уэллингу по поводу анимационного сиквела «Тайн Смолвиля»

Том Уэллинг в одном из интервью рассказал , что ему с коллегами никак не удается получить добро от Warner Bros. на создание анимационного сиквела «Тайн Смолвиля».

Однако актер понимает, что такой проект вряд ли бы стал неожиданным финансовым успехом для компании.

Я не хейчу Warner Bros., они просто не ответили нам. Это не в приоритете для них.

Что интересно, для проекта уже сделали постер, но дальше этого дело не зашло из-за незаинтересованности Warner Bros.

Сценаристы «Тайн Смолвиля» сейчас работают над «Уэнсдэй», но они готовы вернуться для работы над мультсериалом.

В последний раз к «Тайнам Смолвиля» возвращались в кроссовере «Кризис на бесконечных землях» от канала The CW.

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