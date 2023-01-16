Wizards of the Coast ответила на критику новой версии лицензии

Компания Wizards of the Coast прервала молчание и прокомментировала скандал, развернувшийся вокруг анонса новой версии игровой лицензии OGL. Это случилось уже после того, как Paizo совместно с другими издателями настольных ролевых игр выступили за создание независимой игровой лицензии. А издатель Kobold Press и вовсе анонсировал бесплатную ролевую систему для всех желающих.

Подробнее Драконовы меры. Издатель Dungeons & Dragons меняет игровую лицензию и ставит под удар сотни авторов Текст обновлённой лицензии гласит, что Wizards of the Coast могут получать роялти с продаж, а также присвоить себе вашу работу.

В заявлении компания отметила, что в Сеть утекла черновая версия обновлённой лицензии. И она была нацелена в том числе на защиту бренда от создания оскорбительных и дискриминационных материалов. Кроме того, издатель не хотел, чтобы систему правил использовали для сторонних продуктов вроде NFT или игр на блокчейне — только в рамках контента настольных ролевых игр.

Вот какие ещё изменения затронет новая версия лицензии:

контент, уже опубликованный под прошлой версией OGL, не будет попадать под условия новой лицензии;

новой трёхступенчатой системы отчислений тоже не будет;

формулировку о том, что WotC может использовать чужую работу, тоже уберут (хотя компания оставляет за собой право выпускать схожие продукты).

Новый документ пока не выпустили, но это в ближайших планах. Точной даты релиза пока нет.

Вы можете услышать разговоры людей о том, что они победили, а мы проиграли, потому что мы прислушались к аудитории и изменили планы. Эти люди будут правы только наполовину. Они победили — мы тоже. из заявления Wizards of the Coast

В соцсетях посчитали, что заявление игнорирует основные вопросы сообщества — например, о попытке деавторизировать прошлую версию лицензии. Плюс компанию обвинили во лжи. WotC написала, что утёкший документ был черновиком, хотя в то же время некоторые издатели и авторы подтверждали, что документ присылали вместе с контрактом. С многими претензиями можно ознакомиться в комментариях в соцсетях. При этом на самой площадке D&D Beyond, где опубликовали текст заявления, комментарии отключены.

После публикации Wizards of the Coast команда Critical Role опубликовала небольшой пост, в котором отметила, насколько важным шагом стало создание собственного издательства ещё несколько лет назад. Авторы поблагодарили сообщество и выразили поддержку, но никаких конкретных планов не уточнили. В комментариях к записи поклонники шоу выразили недоумение и даже разочарование, хотя понимают, что абстрактные формулировки явно связаны контрактом с WotC.