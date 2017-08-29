Преданные поклонники коллекционной карточной игры Magic: The Gathering наверняка слышали, что этим летом в Сеть утекли иллюстрации и тексты нескольких десятков карт из нового выпуска «Иксалан». Это случилось ещё до выхода набора «Час разрушения» — то есть многие игроки смогли узнать о картах и механиках намного раньше. Компания Wizards of the Coast, владеющая MTG, долгое время никак не комментировала утечку, но 28 августа на сайте всё же опубликовали большое разъяснение по поводу произошедшего. В компании к утечке отнеслись очень серьёзно — например, сообщается, что подозреваемый пойман и ему грозят серьёзные обвинения.

В компании считают, что за утечкой стоит бывший временный сотрудник одной из типографий. Предполагается, что он взял стопку неразрезанных листов выпуска «Иксалан», прошёл мимо охраны и покинул здание.

Сразу после этого в Сети стали появляться сообщения о продаже карт, в которых фигурировали фотографии листов «Иксалана». Как только об этом стало известно Wizards of the Coast, сотрудники компании сразу же обратились к правоохранительным органам и к профессиональным организациям вроде специалистов по кибербезопасности. Вскоре им удалось выйти на виновника утечки (в этом помогла запись с камеры наблюдения) и вернуть украденный лист с изображениями карт. Сообщается, что сейчас подозреваемый арестован, он находится в тюрьме и вскоре состоится судебное разбирательство.

Вот только фотографии карточек успели разойтись по всей Сети. Поэтому Wizards of the Coast решили выложить в открытый доступ все скомпрометированные карточки, чтобы ознакомиться со свойствами и механиками смогли все желающие. В компании уверяют, что слитыми картами выпуск не ограничивается — у авторов припасено множество других карт, включая, например, двусторонние и переизданные.

Выпуск «Иксалана» запланирован на 27 сентября.

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